Erlićev suigrač izboden na ulici: Klub objavio njegovo stanje

Nogometaš Midtjyllanda Alamara Djalbi izboden je na ulicama Herninga prošloga vikenda. Klub je objavio kako je sada u stabilnom stanju nakon dvije operacije i inducirane kome.

Tijekom vikenda u Herningu se dogodio ozbiljan napad nožem, u kojem je teško ozlijeđen 19-godišnji Alamara Djabi iz FC Midtjyllanda. Alamara Djabi je nakon toga bio u životnoj opasnosti te je hitno operiran. Nakon toga je podvrgnut još jednoj operaciji, a nakon profesionalnih napora pozvanih spasilaca, a kasnije i bolničkih liječnika, njegovo je stanje sada stabilno. Probudio se iz inducirane kome i dobro se osjeća u datim okolnostima.

Alamara Djabi, blev alvorligt såret i et knivstikkeri og er nu i stabil tilstand efter to operationer. Han er vågnet fra kunstig koma og har det efter omstændighederne godt.



FC Midtjylland er i tæt dialog og samarbejde med myndighederne og støtter ham og hans familie.

Djalbi je 19-godišnji veznjak iz Gvineje Bisau koji uglavnom igra za mladu momčad Midtjyllanda, a odigrao je 25 minuta za prvu momčad u kvalifikacijama za Europsku ligu protiv KuPS-a.

