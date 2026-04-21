UŽAS /

Erlićev suigrač izboden na ulici: Klub objavio njegovo stanje

Foto: DANIEL STENTZ/imago sportfotodienst/Profimedia

Tijekom vikenda u Herningu se dogodio ozbiljan napad nožem

21.4.2026.
9:49
Sportski.net
Nogometaš Midtjyllanda Alamara Djalbi izboden je na ulicama Herninga prošloga vikenda. Klub je objavio kako je sada u stabilnom stanju nakon dvije operacije i inducirane kome.

Tijekom vikenda u Herningu se dogodio ozbiljan napad nožem, u kojem je teško ozlijeđen 19-godišnji Alamara Djabi iz FC Midtjyllanda. Alamara Djabi je nakon toga bio u životnoj opasnosti te je hitno operiran. Nakon toga je podvrgnut još jednoj operaciji, a nakon profesionalnih napora pozvanih spasilaca, a kasnije i bolničkih liječnika, njegovo je stanje sada stabilno. Probudio se iz inducirane kome i dobro se osjeća u datim okolnostima.

 

 

Djalbi je 19-godišnji veznjak iz Gvineje Bisau koji uglavnom igra za mladu momčad Midtjyllanda, a odigrao je 25 minuta za prvu momčad u kvalifikacijama za Europsku ligu protiv KuPS-a.

POGLEDAJTE VIDEO: Svečani doček u Studentskom domu: Iva Oberan donijela europsku broncu u Dubrovnik

MidtjyllandNapad NožemGvineja Bisau
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
