Akcijski film HNS-a je spreman: Pogledajte gdje Kustić i ekipa drže pehar i odakle kreću helikopterom

Zadnji je dan HNL-a. Najluđa sezona, kako joj mnogi tepaju, stigla je do posljednjeg kola u kojem čak tri kluba (Dinamo, Rijeka i Hajduk) mogu postati prvaci.

Vodstvo HNS-a je s peharom 'negdje kod Bosiljeva' i organizirano prati sve utakmice te će kada bude poznat prvak, krenuti prema ili Maksimiru, ili Rujevici ili pak Šubićevcu.

Predsjednik HNS-a Marijan Kustić utrčat će u helikopter poput Toma Cruisea i donijeti pehar novome prvaku. Evo kako je to HNS organizirao i kako će se pratiti triler završnica u hrvatskom klupskom nogometu.

Let do Zagreba ili Rijeke trebao bi trajati pola sata, a do Šibenika duplo dulje.

