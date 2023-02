U zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski održana je u srijedu, 15. veljače 2023., komemoracija za legendarnog hrvatskog nogometnog trenera Miroslava Ćiru Blaževića koji je preminuo 8. veljače u 88. godini nakon duge borbe s teškom bolešću.

Nema koga nije bilo

Bilo bi teško nabrojati sve uglednike, prijatelje, bivše i sadašnje nogometaše, njegove kolege trenere, glumce, sportaše, političare i novinare koji su došli u Lisinski kako bi se oprostili s Trenerom svih trenera, čovjeka koji je toliko toga dao našem nogometu...

Ćirino trenersko umijeće, a prije svega osobna karizma, osvajala je navijače i ljude gdje god je radio, pa niti ne čudi što se u Lisinskom okupilo veliko mnoštvo. Bio je to trenutak koji je okupio čitavu nogometu i državnu političku scenu, dan kad se Hrvatska prisjeća i ispraća oca uspješnosti hrvatskog nogometa, trenera koji je osvojio prvu medalju za Hrvatsku na SP-u, koji je odveo svoje nogometaše u visine i s njima još više poletio. Bila je to sjajna, čudesna generacija koju je samo Ćiro mogao voditi jer nitko to bolje od njega ne bi napravio, ne bi to znao...

Čitav državni vrh

Komemoraciji je prisustvovao i cijeli državni vrh, u Lisinski su stigli predsjednik Zoran Milanović, predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, predsjednik Vlade Andrej Plenković, te brojni ministri, gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša, predstavici Fife i Uefe...

Predsjednik Marijan Kustić, izbornik Zlatko Dalić i bivši dugogodišnji glavni tajnik HNS-a Zorislav Srebrić predvodili su delegaciju Hrvatskog nogometnog saveza, uz čelnike Dinama stigla je i cijela prva momčad. Svoje delegacije poslali su i drugi hrvatski klubovi, kao i svi klubovi u kojima je Ćiro radio.

Naravno, stigli su i brojni Ćirini "sinovi", od Dinamovih igrača iz "zlatne" 1982. - Velimir Zajeca, Marka Mlinarića, Stjepana Deverića i drugih do bronačnih "Vatrenih" iz 1998. sa Zvonimirom Bobanom, Robertom Prosinečkim, Igorom Štimcem, Aljošom Asanovićem, Marijom Stanićem...

Komemoracija je bila emotivna. Mnoštvo sugovornika, odličan voditelj programa, presenter Tomislav Pacak, glasnogovornik HNS-a, mnoštvo emocija, uspomena, priča, slika... Nakon završetka komemoracija, nakon tog pljeska koji je trajao dugo, uspjeli smo porazgovarati s nekim uglednicima. Jasmin Agić prvi je koga smo "uhvatili", tj koji nam je otkrio neke detalje o Ćiri.

"Kad bi igrali na Kvarneru znao nas je odvesti u njegovu kuću u Kraljevicu, u vikendicu, da u njoj imamo karantenu. Spavali smo k'o sardine i jednom prilikom, taman mi se rodio stariji sin, ja sam ga pitao može li mi supruga doći da vidim sina. On je na to rekao dapače. Prije spavanja tu večer došao je do mene i rekao mi - 'kad sam vidio ono tvoje predivno dijete i ženu, sine odlučio sam, ja ću ti pomoći. Ja mu to nikad neću zaboraviti", kazao nam je Jasmin Agić.

S kime smo još porazgovarali pogledajte u prvom gornjem priloženom Facebook stream-videu, a tu je i ostalo što smo zabilježili našim mobitelom.