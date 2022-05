Povijest pamti mnoge nogometne utakmice, neke zbog njihovih rezultatskih važnosti, neke zbog krasnih golova i asistencija, no ona nikad odigrana na Maksimiru između Dinama i Crvene zvezde ima poseban značaj u glavama hrvatskih navijača, ali i hrvatskog puka.

Utakmica s koje je najpamtljiviji potez udarac koljenom Zvonimira Bobana bila je i utakmica koja je postala simbol hrvatskog otpora prema državi na izdisaju.

Mnogi tu utakmicu nazivaju početkom rata u Hrvatskoj, mnogi se sjećaju i da je sljedeće godine odigrano prvenstvo, no svi su složni u tome da je Hrvatska tada rekla 'ne'.

Uvod u utakmicu protekao je u neprijateljskoj atmosferi, a nasilje je eskaliralo na stadionu, Udarce pendrekom po leđima i bubrezima osjetili su pogotovo Bad Blue Boysi.

Bobanov potez

Potez s te utakmice, onaj o kojem pričaju generacije navijača kasnije, onaj je koji je zadao Zvonimir Boban koljenom u milicajca koji je mlatio jednog od navijača.

"Bio je to potez za slobodu i protiv ugnjetavanja. Mnogo smo godina bili pod režimom koji nas je tlačio. Bili smo mladi i borili se za naše ideale. Ono što ljudi govore da sam ja udario policajca je izvučeno iz konteksta. On je udarao jednog mladića, nisam to mogao gledati. Nakon te situacije nikad se više nisam potukao. Niti sam ja niti moj udarac postali simbol ustanka već taj dan i svi ljudi koji su se branili. Bio je to ustanak svih. Ali ja sam bio Boban, Dinamova desetka. To je bila razlika", ispričat će mnogo godina kasnije Zvonimir Boban.

Njegove riječi mnogi su spremni tako shvatiti i taj dan definirati kao onaj u kojem je buknula iskra borbe za hrvatsku samostalnost koja je kasnije nastavila kroz Domovinski rat.

Kasnije se i u dokumentarnoj emisiji oglasio i milicajac kojeg je Boban napao Refik Ahmetović. On je objasnio kako je navijača tukao jer je htio njegovom kolegi milicajcu nabiti kantu na glavu te da ga je samo branio. Boban mu je prišao i rekao mu da prestane tući navijača, ali ovaj mu je odgovorio da neće i tako je nastala jedna od najiskonskijih scena u povijesti hrvatskog nogometa.

Ahmetović je priznao da su mu njegovi kolege rekli da uzme pištolj i puca Bobanu u leđa, ali da nije htio jer ga ovaj nije ozlijedio svojim udarcem.

"Kad sam se digao, tad su me moje kolege koje su bile blizu mene nagovarale da mu pucam u leđa. Da ga ubijem. Ja to nisam učinio. Nagovarali su me cijelo vrijeme dok je on tu bio na stazi. Njega je Josip Kuže odveo prema svlačionici. Ja sam rekao: 'Ako vi hoćete pucati, imate svoj pištolj i pucajte. Ja neću pucati'", kazao je svojevremeno Ahmetović.