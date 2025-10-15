Novi Haaland dolazi: Ima 17 godina, žele ga velikani, a vrijedi 100 milijuna eura

Brazilci imaju novu nadolazeću zvijezdu. Tek mu je 17 godina, a već ga uspoređuju s Haalandom. Njegovo ime je Dell, puno ime Wendeson Wanderley Santos de Melo, a igra za Bahiju u Brazilu te za reprezentaciju do 17 godina.

Već je zaradio nadimak Haaland iz Sertaa (Sertao je brazilska regija iz koje dolazi) zbog svojeg sjajnog golgeterskog instinkta. Njegove izvanredne performanse u brazilskim mlađim momčadima i na ovogodišnjem Sao Paulo Junior Football Cupu dovele su ga u središte pozornosti klubova poput Manchester Cityja i Milana, pa ga je Bahia natjerala da potpiše ugovor s otkupnom klauzulom od 100 milijuna eura, o čemu piše španjolska Marca.

Dell će zaigrati za Brazil na U-17 Svjetskom prvenstvu koje se sljedećeg mjeseca igra u Kataru. Brazil je u skupini s Hondurasom, Indonezijom i Zambijom. Na tom prvenstvu nastupit će i Hrvatska u skupini s Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kostarikom i Senegalom.

