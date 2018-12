NAJBOLJA HRVATSKA SPORTAŠICA NAKON SJAJNE SEZONE: Sandra Perkovič identificirala najbitniji cilj za 2019.!

Peterostruka europska prvakinja u disku objavila je ciljeve za sljedeću godinu

“U sljedećoj godini želim sebi puno zdravlja i što manje umora kako bi spremna dočekala onu olimpijsku 2020. godinu”, kazala je na druženju s novinarima u zagrebačkom Kaptol centru najbolja hrvatska sportašica Sandra Perković.

Perković je u ovoj godini po peti puta uzastopno obranila naslov europske prvakinje u disku,imala je sedam najdužih hitaca u svijetu ove godine, a naslov u Dijamantnoj ligi joj je izbjegao samo zahvaljujući spletu nesretnih okolnosti. Pobijedila je na četiri mitinga Dijamantne lige – Dohi, Rimu, Parizu i Londonu – a bez naslova ostala jer tu dominaciju nije potvrdila i peti put, na finalu u Bruxellesu.

‘Ponosna sam na petu europsku titulu’

“Ponosna sam na svoj peti naslov europske prvakinje u nizu jer to nijedna diskašica nije ostvarila. To mi je i bio cilj ove godine, iako mi je naslov u Dimanatnoj ligi, unatoč mojoj dominaciji, izmakao zbog činjenice da sam bolesna došla na završnicu i činjenice da su ljudi koji to vode napravili promjenu u formatu Dijamantne lige bez da su konzultirali ikoga od nas, ikoga iz sporta. I ispalo je onako kako bude kad ljudi iz biznisa odlučuju o sportu, bila sam bolesna i ostala sam bez zasluženog trofeja”, kazala je Perković, koja sljedeće godine želi prije svega zdravlje i odmor.

‘Neka 2019. bude što mekanije i bezbolnije!’

“Predolimpijska 2019. godina neka bude što blaže, što ‘mekanije’ i bezbolno. Sigurno je da želim naslov svjetske prvakinje budući da je krajem rujna SP u Dohi. S obzirom na termin prvenstva, sezone će početi malo kasnije nego obično, dakle ne u ožujku već u svibnju. Želim svjetsko zlato, ali ipak treba izbjeći pretjerani umor jer je to uvertira u olimpijsku 2020. i Olimpijske igre u Tokiju”, kazala je Perković.

Perković uobičajeno u predbožićno vrijeme očekuju izbori za najbolju sportašicu Hrvatske, a sigurno je da je i ove godine veliki favorit u svim izborima. U tradicionalnom izboru Sportskih novosti proglašavana je za nabolju hrvatsku sportašicu svake godine od 2012., a šest godina zaredom je laureatkinja i u zboru Hrvatskog olimpijskog odbora.