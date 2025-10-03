Želite li se družiti s majkom Lamine Yamala? Cijena za večeru sa Sheilom je prava sitnica

Sheila Ebana, majka mladog nogometnog talenta Lamina Yamala, potiče iz Ekvatorijalne Gvineje, a većinu života provela je u Španjolskoj. Iako se razvela od Mounira Nasraouija dok je Lamine bio još dijete, Sheila je i dalje ključna podrška u njegovoj karijeri, često ga prateći na važnim događajima, poput dodjele Zlatne lopte ili potpisivanja ugovora s Barcelonom.

Sada se Sheila našla u središtu zanimljive vijesti u Londonu će 7. studenog biti organizirana ekskluzivna večera u hotelu Leonardo s pogledom na Tower Bridge. Ulaznice kreću od 150 eura, a zainteresirani mogu birati između tri paketa, uključujući obrok, piće, grupnu fotografiju ili čak VIP stol uz individualno fotografiranje sa Sheilom.

Događaj uključuje polusatni prijem uz šampanjac, sat i petnaest minuta večere i zabave, te završni DJ set s otvorenim plesnim podijem. Dress code je obavezan, a organizatori jamče i priliku za interakciju sa sportskim osobama. Iako Lamine vjerojatno neće biti prisutan, mnogi fanovi žele doći i upoznati majku jedne od najvećih nogometnih zvijezda svijeta.

Yamal, trenutno najbolji mladi nogometaš svijeta, ove sezone u Barceloni ima dva gola i četiri asistencije u pet utakmica. U prvom timu kluba odigrao je 111 utakmica, postigao 27 golova i upisao 38 asistencija. S Barcom je vezan ugovorom do 2030. godine, a njegova tržišna vrijednost procjenjuje se na 200 milijuna eura.

