NE PRIHVAĆA NE ZA ODGOVOR / Playboyeva zečica prikupila 6,5 ​​milijuna funti od OnlyFansa za voljeni klub: Nastao kaos u državi; 'Ne žele ga prodati ženi'

Playboyjeva zečica Daniella Chavez tvrdi da je prikupila 6,5 ​​milijuna funti za kupnju čileanskog nogometnog kluba O'Higgins, prenosi čitani britanski tabloid The Sun. Ova vruća 35-godišnjakinja otvorila je račun na OnlyFans prije samo dva tjedna i jasno je dala do znanja da to čini kako bi financirala kupnju kluba koji se nalazi u njezinom rodnom gradu Rancagua. Chavez je otvorila račun OnlyFans krajem srpnja i bacila se na posao. Sudeći prema objavama, posao joj ide dobro. Sada, samo dva tjedna kasnije, rekla je da je već prikupila više od 6 milijuna funti. Nestvarno, ali tako Daniella tvrdi. A, prema njoj, nije da nema potencijala... I dok će joj trebati još najmanje 10 milijuna funti da bi imala priliku preuzeti O'Higgins - koji je trenutno u vlasništvu biznismena Ricarda Abumohora - brzina kojom ona osigurava novac je prilično nevjerojatna i oduševila je Engleze. Govoreći na Twitteru prošlog tjedna, rekla je: "Prikupila sam 8 milijuna dolara (6,5 milijuna funti)... danas vidim u vijestima da mi vodstvo O'Higginsa ne želi prodati." Zatim je nastavila ciljati na Abumohora, dodajući: "Ricardo Abumohor je klub stavio na prodaju i sad kad ga želim kupiti, oni mi kažu ne! “Mislila sam da je ovaj čovjek ozbiljniji i siguran sam da mogu puno više napraviti za klub od njega... Ja sam iz regije, ja sam navijač, a on nije! "Navodno Abumohor [želi prodati klub] osim ako žena ne želi kupiti klub." Vlasnici O'Higginsa bili su prisiljeni dati izjavu nakon što ih je Chavez optužila za seksizam. Izjavili su da, iako ne planiraju "sjesti i razgovarati s Daniellom", nisu isključili mogućnost da ona kupi klub. Izjava glasi: "Suočeni s novinskim člancima u digitalnim medijima koji su izjavili - uz rezervirane izvore - da obitelj Abumohor isključuje prodaju kluba određenoj osobi, želimo pojasniti da su ove informacije pogrešne i ne predstavljaju vrijednosti obitelji Abumohor. “Iako je klub ranije izjavio da je otvoren za uključivanje novih aktera ili investitora za promicanje rasta institucije, ovi prijedlozi moraju biti formalno predstavljeni vodstvu na čelu kluba. "Ne možemo smatrati stvarnim, konkretnim ili formalnim, interese manifestirane putem društvenih mreža. Mi smo ozbiljna institucija javno prepoznata po svojim vrijednostima. "Klub odbacuje ideju da bi se protivili nekome na temelju njegovog podrijetla, rase ili društvenog statusa." Chavez, koja naplaćuje 17 funti mjesečno za pristup svom računu OnlyFans, prihvatila je izjavu i sada nastavlja skupljati novac.