OPČINJENA SRBINOM / Vruća Rumunjka otvorila dušu: 'Zaspala sam uz Đokovićev glas u sobi, on je moj!'

Atraktivna rumunjska tenisačica Andreea Prisăcariu više je puta javno izjavila kako joj je najveća inspiracija najbolji tenisač svijeta Novak Đoković. Rumunjka nikad nije krila da je fascinirana srpskim tenisačem. U popularnom teniskom podcastu "Match point Canada" Andrea je odgovarala na zanimljiva pitanja obožavatelja od kojih su se mnoga odnosila na srpskog tenisača. "Đoković mi je stalna inspiracija. On je jedan od rijetkih koji stvarno pomaže tenisačima iz Srbije. Zapravo ih sponzorira. Nevjerojatno je što radi, nemam riječi da ga opišem. Mislim, spasio mi je mnoge karijere puta", otkrila je popularna "ratnica" iz Rumunjske. Andrea je otkrila kako je često prije spavanja gledala Novakove videe na YouTubeu. "Kad sam bila junior, potražila sam njegove snimke na YouTubeu. Samo sam gledala i gledala i zaspala uz njegov glas u sobi. Znala sam se probuditi i gledati video iznova i iznova. Tako da je on definitivno nevjerojatan. Inspirira me svaki dan, on je moj - prvak, broj jedan. Odrasla sam gledajući ga, on je živa legenda i za mene je on ispred svih", rekla je Rumunjka.