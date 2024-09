Bogota je ogroman grad s mnoštvo ljudi i kriminala. To je jedan drugi svijet u odnosu na Hrvatsku koji je, kako to Vlado govori - raj na zemlji - 'Bogota je grad koji nikad ne spava. Aerodrom je praktički u gradu, do njega imaš od mog apartmana 20 minuta vožnje ako nije gužva, 40 ako je. Grad ima toliko smeća, toliki je prljavo u nekim dijelovima, a ja sam bio smješten u kvartu koji je, kao srednji stalež. Kuće, neke lijepe zgrade. Prošli smo kroz favele autom. Strašno kako to izgleda. Divim se ljudima koji su otišli iz države i žive vani, ja to ne bi mogao. Jednostavno, svi ljudi koji su emigrirali, prije prvog svjetskog rata, poslije drugog, svi koji su emigrirali, ne znam, da sam morao to napraviti, mislim da bi umro, da bi mi srce puklo od tuge za Hrvatskom, za obitelji, prijateljima."