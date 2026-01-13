Henry svojoj Andrei na našem jeziku napisao 'Volim te' i izazvao rasprave: 'Ma to je srpski'

Thierry Henry (48), legendarni bivši francuski nogometaš i aktualni trener, raznježio je pratitelje objavom kojom je partnerici Andrei Rajačić čestitao rođendan. Uz niz fotografija s egzotičnog putovanja, posebnu je pažnju izazvala poruka napisana na hrvatskom jeziku, koja je odmah pokrenula lavinu reakcija iz Hrvatske i regije.

Jedan od najslavnijih napadača 21. stoljeća podijelio je nekoliko romantičnih fotografija na kojima pozira s partnericom porijeklom iz Sarajeva. Prema prizorima u pozadini, par boravi u Egiptu, a na fotografijama se jasno prepoznaju piramide u Gizi i hram kraljice Hatšepsut.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U opuštenom izdanju i dobro raspoloženi, Henry i Andrea obilježili su njezin poseban dan, a bivši nogometaš uz objavu je napisao: “SRETAN ROĐENDAN!!!!!! Mojoj partnerici u zločinu”, dodavši potom na našem jeziku: “VOLIM TE”.

Komentari su se brzo počeli nizati, a mnogi pratitelji iz Hrvatske i susjednih zemalja izrazili su oduševljenje. Jedan od zapaženijih komentara glasio je:

“I mi tebeee”, dok se, kao i često, povela i dobronamjerna rasprava o jeziku. Tako je jedan pratitelj u šali primijetio da je izraz “volim te” na srpskom, što je otvorilo raspravu, no većina se složila u jednom. Lijepo je vidjeti svjetsku sportsku zvijezdu kako koristi jezik s ovih prostora.

Tko je Andrea Rajačić?

Andrea Rajačić po struci je ekonomistica, govori tri strana jezika i rijetko se pojavljuje u javnosti. S Thierryjem Henryjem u vezi je od 2011. godine, a upoznali su se dok je on još nosio dres Barcelone. Zajedno imaju troje djece. Godinu dana prije početka njihove veze, Henry se razveo od supruge Claire Merry nakon četiri godine braka, a razvod je završio isplatom od 10 milijuna funti. Bivši supružnici imaju i kćer.

Andrea je kći profesorice ruskog jezika Tatjane i plastičnog kirurga Nebojše, koji u Kuvajtu vodi polikliniku specijaliziranu za liječenje opeklina. U toj bliskoistočnoj zemlji Andrea i njezina sestra Jovana završile su srednju školu, nakon čega su studij menadžmenta nastavile u Sjedinjenim Američkim Državama.

Zanimljivo je da Henryjev boravak u Egiptu dolazi u trenutku kada se njegovo ime sve češće spominje u kontekstu novog trenerskog angažmana u Africi. Početkom siječnja pojavile su se glasine da je jedan od glavnih kandidata za izbornika reprezentacije Tunisa uoči Svjetskog prvenstva 2026. godine. Nakon osvajanja srebrne medalje s olimpijskom reprezentacijom Francuske na Igrama 2024. te nedavne uloge glavnog analitičara FOX Sportsa, novi izazov na klupi čini se kao logičan nastavak njegove karijere.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska ide na Gruziju: 'Moramo ih nadplivati i kontrolirati ritam'