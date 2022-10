ZANOSNA RACHEL / 'Teniska Paige' ponovno je raspametila svoje obožavatelje: Kratkom suknjicom i dubokim dekolteom bacila je sve u trans

Američka bivša profesionalna tenisačica, atraktivna Rachel Stuhlmann (30), tijekom svoje karijere nije zabilježila velike uspjehe. Ona je samo igrala tenis na Sveučilištu u Missouriju četiri godine (od 2010. do 2014.) i stekla nacionalni renking u singlu i parovima pa nakon toga završila karijeru i počela se baviti novinarstvom, u kojemu je puno uspješnija. Zgodna Rachel plijeni pažnju svojim izgledom gdje god da se pojavi, za njom su se okretale glave na ovogodišnjem US Openu, a i zvijezda je na društvenim mrežama (na Instagramu ima preko 150 tisuća pratitelja). Rachel sebe opisuje kao "tenisku influencericu broj jedan" i ne skriva da je inspiraciju pronašla u prelijepoj Paige Spiranac, bivšoj golferici, a sada influencerici i po mnogima najljepšoj sportašici na svijetu. "Paige radi svoje s golfom, ona je sjajna osoba koja vas može inspirirati, ali ništa slično ne postoji u tenisu. Stoga osjećam da tu ima mjesta za mene. Voljela bih donositi pažnju svim raznim turnirima na koje želim putovati. Moji glavni ciljevi su učiniti igru popularnijom i bližom. Želim nastaviti stvarati sadržaj oko sporta, uzbuđivati ljude oko njega te im pokazati različite životne priče, i to na pozitivan način", rekla je Rachel. Rachel je svojom najnovijom objavom potpuno raspametila svoje obožavatelje, slikala se u kratkoj suknjici i u majici s dubokim dekolteom te je dovela pratitelje do ludila.