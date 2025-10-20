Nogometnoj legendi poginuo sin (21) u bizarnoj nesreći u blizini doma: 'Koliko smo čuli...'

Harley Pearce, sin nogometne legende Stuarta Pearcea, tragično je poginuo u nesreći s traktorom. Bivši engleski nogometni reprezentativac u velikoj je žalosti nakon što je njegov sin, Harley Pearce, izgubio kontrolu nad poljoprivrednim vozilom na seoskoj cesti u blizini obiteljskog doma u Wiltshireu, prenosi britanski tabloid Daily Mail. Traktor kojim je upravljao navodno je puknula, zbog čega je sletio s ceste.

Preminuo na mjestu nesreće

Hitne službe zaprimile su poziv oko 14:30 sati u četvrtak, nakon dojave o nesreći traktora na cesti A417 Old Birdlip Hill u Witcombeu. Harley Pearce (21), preminuo je na mjestu nesreće u Witcombeu prošlog četvrtka, potvrdila je policija Gloucestershirea.

Policija je priopćila da su njegovi roditelji obaviješteni te da im pomažu specijalizirani službenici. Harley je bio mlađi od dvoje djece koje je Stuart dobio sa svojom bivšom suprugom Liz.

Bivši par ima i stariju kćer Chelsea, koja se profesionalno bavi konjičkim sportom te je nastupila na tri europska prvenstva za Veliku Britaniju.

Stuartu je 1999. godine kraljica Elizabeta II. dodijelila orden MBE za sportske uspjehe i humanitarni rad, a posljednjih godina radio je kao stručni komentator i sukomentator na talkSPORT radiju.

Policija je pozvala svjedoke nesreće, kao i sve koji možda imaju relevantne snimke s kamera u vozilima, da se jave.

Izvor za Daily Mail rekao je:

'Harleyjevom traktoru je pukla guma i izgubio je kontrolu'

"Koliko smo čuli, Harleyjevom traktoru je pukla guma i izgubio je kontrolu.“

Harley je vodio vlastitu tvrtku Harley Pearce Agricultural Service koja je radila na farmama na granici Wiltshirea i Gloucestershirea. Živio je u blizini Marlborougha u Wiltshireu.

Njegov otac Stuart i sam je doživio tešku prometnu nesreću 1998. godine, kada se kamion prevrnuo i pao na krov automobila kojim je upravljao. Prošao je s lakšim ozljedama ruke i ukočenim leđima.

U razgovoru za talkSPORT 2020. godine, Stuart je ispričao dirljivu anegdotu o tome kako je pomogao sinu da pobijedi u školskom Fantasy Football natjecanju kad je imao samo osam godina.

Pretvarajući se da treba informacije za englesku U21 reprezentaciju, Stuart je nazvao tadašnjeg menadžera Manchester Uniteda Sir Alexa Fergusona i pitao hoće li u posljednjoj utakmici sezone igrati Phil Jones ili Chris Smalling.

Staurte Pearce: 'Imao sam iznimno snažne bolove u prsima'

Ferguson mu je otkrio odgovor, a Stuart je to prenio sinu, koji je dodao tog igrača u svoj Fantasy tim. Bodovi za čistu mrežu donijeli su mu pobjedu u natjecanju.

U ožujku ove godine Stuart Pearce je tijekom leta imao zdravstvenih problema. Osjetio je bol u prsima na letu iz Sjedinjenih Država, gdje je gledao utakmicu Super lige između Wigana i Warringtona.

Njegovi problemi sa srcem na tom su letu bili toliko ozbiljni da je let preusmjeren u kanadski St. Johns. Pearce je prebačen u obližnju bolnicu dok je let potom nastavio svoj predviđeni put prema Velikoj Britaniji. Proveo je pet dana u bolnici.

"Imao sam iznimno snažne bolove u prsima, ali zahvaljujem se posadi u zrakoplovu koja se sjajno brinula za mene, a potom i liječnicima. Sada sam u dobroj formi, apsolutno sam briljantno“, izjavio je tada Pearce za britanske medije dok se još uvijek nalazio na bolničkom liječenju gdje su mu napravili sve potrebne pretrage.

"Broj otkucaja srca bio je iznimno velik u mirovanju, iznad 155 po minuti. Kada se vratim doma obavit ću još neke pretrage i vjerujem da će sve biti u redu“, dodao je Pearce koji je najveći trag tijekom profesionalne karijere ostavio igrajući za Nottingham Forest. Još je bio član Coventryja, West Ham i Manchester Cityja.

Za englesku reprezentaciju je Pearce, poznato po nadimku Psiho, odigrao 78 utakmica te je postigao pet pogodaka. Kao trener je vodio Manchester City i u dva navrata Nottingham Forest, posljednji put tijekom 2014. i 2015. godine.

