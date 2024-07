Dubravko Šimenc, proslavljeni bivši hrvatski vaterpolist, prokomentirao je za Net.hr službeni nalog Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske klubovima i vaterpolskoj reprezentaciji da bojkotiraju utakmice u Kotoru u Crnoj Gori.

Razlog za tu odluku je naziv bazena koji nosi ime Zorana Gopčevića, bivšeg igrača Primorca, ratnog zločinca koji je sudjelovao u zločinima protiv hrvatskih građana.

Foto: Borna Filic/PIXSELL Dubravko Šimenc

"Teško je takvo što uopće iskomentirati. Svaki komentar je tu suvišan. Dobra odluka, ali ovo je državna stvar. Dobro sam upoznat sa tom situacijom, jer poznavao sam tog čovjeka. Kad smo se prvi put sreli, nije me htio ni pozdraviti. Rekao sam mu da mi se nikad više u životu ne mora javiti niti me pozdraviti, jer za mene ne postoji. To je bio moj stav tada, kao što je i danas. Po meni, to treba odlučiti država, Ministarstvo, HOO. Takvo što nije stvar pojedinca i Saveza", govori Dubravko Šimenc i nastavlja:

"Sve što stoji za tog čovjeka je istina i jedino to mogu reći na tu temu", zaključio je Dubravko Šimenc.

U službenom dokumentu navodi se da je Gopčević bio stražar u logoru Morinj tijekom 1991. godine, gdje je sudjelovao u ratnim zločinima nad hrvatskim građanima. Ministarstvo smatra da je odlukom o imenu bazena nanesena uvreda žrtvama i šteta međusobnim odnosima Hrvatske i Crne Gore.

"Ne postoji svjedočanstvo i zapis da je Gopčević nekoga od Hrvata osobno tukao i mučio. Ali da je u najmanju ruku znao i okretao glavu, ponekad bio i prisutan dok su ostali prisiljavali zatvorenike, recimo, da međusobno boksaju do iznemoglosti, pa tko preživi, to je sigurno. Seksualno su ih zlostavljali, tukli čime god su stigli. Ono što već čine ljudi kad se pretvore u zvijeri", stoji u pisanju Expressa.

"Promjenom imena bazena bila bi iskazana potrebna počast žrtvama, a hrvatska vaterpolska reprezentacija mogla bi ponovno igrati u Kotoru", stoji u dopisu ministarstva. "Naziv bazena u Kotoru ostaje jedno od neriješenih pitanja između dvije države. Dok se ime bazena ne promijeni, hrvatski vaterpolisti mogu igrati na drugim sportskim bazenima u Crnoj Gori", stoji u priopćenju.

Unatoč ranijoj intervenciji Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske 2021. godine, kada je bazen preimenovan, problem nije riješen. Novi dopis proslijeđen je crnogorskom vaterpolskom savezu i tamošnjim klubovima.

"Ovo je pitanje koje zahtijeva rješenje na državnoj razini. Primorac i Općina Kotor sami ne mogu ništa poduzeti, to mora riješiti vlada Crne Gore", izjavio je predsjednik Primorca, Siniša Kovačević.

Zoran Gopčević, jedan od najistaknutijih crnogorskih vaterpolista, bio je tijekom devedesetih zapovjednik straže u logoru Morinj, koji je služio kao sabirni centar za civile i nekoliko hrvatskih branitelja iz dubrovačke regije.

Hrvatska vaterpolska reprezentacija započinje Olimpijske igre u Parizu 28. srpnja, susretom upravo protiv Crne Gore.

