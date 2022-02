SVI SU GLEDALI U NJU / Russell Crowe rijetko kada izvodi svoju 26 godina mlađu djevojku Britney: Kad vidite kako izgleda, bit će vam jasno i zašto

Španjolski tenisač Rafael Nadal prekjučer je osvojio svoj 21. Grand Slam naslov, točnije prvi Grand Slam sezone Australian Open i to preokretom protiv paklenog Rusa Daniila Medvjedeva. Time je veliki Rafa došao do rekordnog 21. osvojenog Grand Slam naslova. Podsjetimo, Novak Đoković i Roger Federer imaju 20. Grand Slam titula, s tim da su Noletu federalne austrijske vlasti, na čelu s ministrom imigracija Alexom Hawkeom, zabranili nastup na turniru kojeg je osvajao čak 9 puta jer nije bio procijepljen. Stoga, postavlja se pitanje bi li Rafael Nadal osvojio turnir da je igrao Novak Đoković, jer je on ipak kralj brze podloge, tzv. betona. Kako bilo, ovaj Australian Open pamtit će se i po jednoj situaciji, koja nema nikakve veze s tenisom. Naime, holivudski glumac, 57-godišnji Russell Crowe i njegova mlađahna djevojka, zanosna 31-godišnja bivša glumica i agentica za nekretnine Britney Theriot, snimljeni su u rijetkom izlasku u javnosti i to na meču između australske tenisačice Ashleigh Barty i Amerikanke Danielle Collins na Australian Openu u Melbourneu, prošle subote. Ne bi to, naime, bilo ništa čudno da ovaj bivši seks-simbol rijetko kada ne izvodi svoju 26 godinu mlađu djevojku. O nihovoj se ljubavnoj vezi dugo šuškalo, a glasine su potvrdili poljupcem na jednom teniskom terenu u studenom 2020. godine, no nikada nisu javno progovorili o svojoj romansi. Vjeruje se da su se upoznali na snimanju filma "Broken City" iz 2013. godine, pišu strani mediji, točnije Daily Mail. Za spomenuti kako njih dvoje jako vole tenis, ne samo gledati, nego ga i igrati. Russell je svjetsku slavu stekao zahvaljujući filmu "Gladijator" iz 2000. godine i za njime su nekad uzdisale žene diljem svijeta, no tijekom godina je nakupio višak kilograma, a duža kosa i gusta brada postale su mu zaštitni znak.