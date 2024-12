Ronaldo u stilu McGregora ekspresno odgovorio Nizozemcu. 'Tko je taj tip'

Bvši nizozemski reprezentativac Rafael van der Vaart nasmijao je mnoge svojom izjavom vezanom za bivšeg suigrača iz Real Madrida, Cristiana Ronalda. Van der Vaart je nedavno gostovao u podcastu 'TheLineUp' radia Talksport, a iznio je i zanimljive detalje iz svlačionice Reala za koji je nastupao od 2008. do 2010. te je dijelio svlačionicu s Ronaldom u sezoni 2009./10., Portugalčevoj prvoj u Kraljeskom klubu. Van der Vaart je vezano za Ronalda rekao:

Rafael van der Vaart, Real Madrid Rafael van der Vaart

"Nikada nije izlazio iz kuće! Uvijek kažem ovu šalu: Ronaldo je jedini igrač čiji pe*** nikad nisam vidio. Uvijek je bio prvi na treningu i zadnji je odlazio". Nizozemčeve riječi nasmijale su mnoge, ali bez obzira na njegovu šalu, nije propustio priliku ni da se nakloni Portugalcu po pitanju njegove radne etike, no ipak se tu našla mala kritika na račun Ronaldove sebičnosti koju mngi vide kao njegovu najveću manu:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Prije svega, njegovo tijelo, vau. Bio je stroj, malo ispred svog vremena jer današnji igrači rade isto. Ali njegov trening u teretani, njegova prehrana, san, sve mu je to bilo važnije od napornog treniranja na terenu. Bio je nevjerojatno sebičan. Ako smo pobijedili 6-0, a on nije zabio, nije bio sretan, ali kad smo izgubili, bio je u redu ako je zabio dva. Je li igrao samo za sebe? Ne, to je bila samo potreba za golom. Ruud van Nistelrooy je bio isti"

Izgleda kako su njegove izjave i šale stigle i do Ronalda koji mu je kratko odgovorio u stilu najarogantnijeg i najboljeg trash talkera u povijesti UFC-a, Connora McGregora. Cristiano je ispod objave jedne Instagram stranice koja je izvukla van der Vaartov citat jednostavno napisao: 'Tko je taj tip?'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Van der Vaart je u karijeri nastupao i za druge velikane europskog nogometa poput Ajaxa i HSV-a, a igrao je još i za Tottenham, Real Betis i danske klubove Midtjylland i Esbjerg gdje je i završio karijeru. Za nizozemsku reprezentaciju odigrao je 109 utakmica i zabio 25 golova.

POGLEDAJTE VIDEO: Bjelica priznao što su dinamovci dobili nakon poraza od Hajduka: 'Dobro smo radili od utorka'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa