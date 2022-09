Nekada najbolji igrač svijeta, a danas najpopularniji nogometaš, Cristiano Ronaldo (37), ispitan je u policiji zbog incidenta koji se dogodio proljetos nakon meča Manchester Uniteda i Evertona na Goodison parku.

Podsjetimo, Ronalda je nakon utakmice pokušao zaustaviti autistični dječak Jacob Harding (14) kako bi se slikao s njime, a Cristiano ga je udario po ruci i izbio mu mobitel. Dječakova majka Sarah Kelly kazala je kako je njezinom dječaku "uništena" prva utakmica na kojoj je bio, a pokazala je i gdje ga je udario, te kako mu je uništio mobitel. Ispričala je kako je njezin sin snimao sve igrače Uniteda i kako je jedino Ronaldo ružno reagirao.

"Spustio je telefon da vidi što se dogodilo, čak nije ni govorio. Ronaldo je onda prošao pored njega u groznom raspoloženju i izbacio telefon iz ruke mog sina i nastavio hodati", rekla je Kelly.

'Ne može se izvući'

"Nadajmo se da će konačno dobiti pravu kaznu. Ne može se izvući s tim. Njegovo ponašanje je nedopustivo. Ljudi me proganjaju, govore da opet povlačim tu temu. S time se trebalo pozabaviti prije šest mjeseci", kaže i nastavlja:

"Moj sin svaki dan priča o tome što mu se dogodilo. Još mu uvijek nije vraćen mobitel. Ronaldo je to trebao platiti, on je kriv za sve ovo. Zbunjuje me što može napasti dijete i nastaviti normalno živjeti. Kako može noću spavati, a zna što je napravio mladom obožavatelju? ", pita se Kelly.