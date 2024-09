Schumacherov prvi intervju s dečkom: 'Ovo nikada prije nisam iskusio'

Bivši vozač Formule 1 Ralf Schumacher, brat Michaela Schumachera, javno je prije dva mjeseca priznao da je homoseksualac. On je već dvije godine u vezi s s partnerom Etiennom, a sada su njih dvojica prvi put dali zajednički intervju.

"Ova harmonija i ovo zajedništvo, također i međusobno razumijevanje je nešto što nikada ranije nisam iskusio", rekao je Ralf, a Etitiene je govorio o trenutku kada je Schumacherova bivša supruga Cora saznala za njih:

"Kada je stigla, pitala me je: Spavate li e zajedno?" Na to sam joj jasno odgovorio: 'Da, naravno, zajedno smo. Mi smo par'. Bila je sretna zbog nas, to je bilo sjajno".

Cijeli intervju bit će objavljen u nedjelju.

Treba tek vidjeti kako će njegova bivša supruga reagirati na taj intervju jer je, kada je Ralf javno otkrio da je homoseksualac, rekla da se osjeća iskorišteno.

"Voljela bih da me Ralf više uključio u tu svoju odluku jer bi to bio znak da me još uvijek poštuje. Kada je to objavio, to je za mene bilo kao da mi je zabio nož u srce. Takvo priznanje uvijek utječe i na tvoje najbliže, uključujući i bivšu suprugu s kojom imaš dijete. Nakon svih tih godina braka osjećam se iskorišteno. Kao da sam potrošila najbolje godine uzalud, pitam se je li uopće bio iskren ikada sa mnom i je li me ikada volio? Slijepo sam mu vjerovala i zbog toga njegova riječ je za mene bila poput zakletve", poručila je.

Schumacheru je 49 godina, a iza njega je 14-godišnji brak s Corom, od koje se razveo 2015. godine i s kojom ima sina Davida.

