Ralf Schumacher, bivši vozač formule 1 i brat velikog Michaela Schumachera, jednog od najvećih u povijesti formule 1, prije nekoliko je dana objavio na Instagramu fotografiju sa svojim partnerom i tako čitavom svijetu, bez skrivanja i straha, javno priznao da je homoseksualac.

Outanje je odjeknulo sportskim svijetom. Neki su ostali iznenađeni, jer Ralf iza sebe ima brak. Prije 23 godine, 2001., bio je u braku s njemačkom glumicom i voditeljicom, atraktivnom Corom, ali je između njih puklo 2015. godine. Nakon toga je počela objavljivati golišave fotografije pa je, između ostalog, pozirala i za Playboy.

Imaju sina Davida (22), ali on je prekinuo kontakt s majkom nakon što je otvorila profil na stranici za odrasle. David podržava odluku svoga tate.

Schumacherovo otkriće ispod jedne objave na X-u komentirao je i bivši profesionalni nogometni sudac, Nijemac Manuel Gräfe (50). To je tek bio šou. Mišljenja na ovu temu su podijeljena na društvenim mrežama i sama tema je predmet rasprava.

"Mislim da je outanje dobro, ali i sasvim normalno. Prilično je žalosno da je tako nešto još uvijek 'malo posebno'. Sretan sam zbog svih, uključujući i njega, ali bilo bi lijepo kada bi to postalo normalno i potpuno nestalo s naslovnica jer je to njegov privatan život", napisao je Gräfe, koji je od 2007. do 2018. bio sudac FIFA-inih natjecanja, dok je u Bundesligi radio do 2021., kada se umirovio", prenosi Bild.

Manuel Gräfe izazvao je reakciju korisnika društvene mreže X, nekadašnjeg Twittera. Jedna mu je korisnica spustila, napisavši mu kako je bolje da ne sudjeluje u ovoj javnoj raspravi, jer je njemu kao heteroseksualcu relativno lako nešto reći

"Preporučujem vam da pročitate još jedan tekst na ovu temu, koji će vam možda pokazati zašto outanje može biti važno", napisala je korisnica te nije jedina koja je kritizirala Gräfeovo mišljenje.

Gräfe je na to odgovorio: "Tko poriče da je važno i ispravno? Radi se samo o ohrabrivanju da se to ne napravi tek nakon karijere i tako kasno. Ni više ni manje. Ne razumijem kako to možete kritizirati. Živi i pusti druge da žive je ono što trebamo podržavati. Ali bilo bi bolje da je bio iskren i to ranije napravio."

Javila se i druga korisnica X mreže. Onda su komentari samo krenuli...

"Istina!! Cora S. je bila žrtva pijuna ili se dala kupiti! Otuda ova klauzula o povjerljivosti u razvodu! Ralf S. definitivno nije čovjek od časti".

"Ovo mladima pokazuje da trebaju imati alibi život. Meni to nije normalno", dodao je drugi korisnik društvene mreže X. Sve u svemu, veselo je na društvenim mrežama na ovu temu.

