LJUBAVNI TROKUT / Prvak Europe u središtu intrige: 'Ku*** jedna, makni prljave ruke s njega?!'; Stigao odgovor; 'Varao te sa mnom, poseksali smo se u autu čim smo se upoznali'

Uoči ogleda Milana i londonskog Chelseaja u skupini E Lige prvaka u kojoj nastupa i zagrebački Dinamo tabloidi pišu o ljubavnom trokutu prepunom intriga. Naime, bivša djevojka Chelseajevog nogometaša Jorginha, model i influencerica Paola Saulino, objavila je na svom Instagramu screenshot poruke koju joj je poslala Jorginhova sadašnja partnerica, Catherine Harding, s kojom je od 2020. ima i dijete, jedno od troje koliko ih Jorgingo ima (dvoje djece ima iz prve veze koja je trajala osam godina). Jorginho i Paula bili su u vezi još dok je aktualni prvak Europe s talijanskom reprezentacijom igrao u Napoliju. Nije poznato što je gđicu Saulino nagnalo da sada objavi prepisku s Hardingovom, ali očito je da si njih dvije baš i nisu u najboljim odnosima. Možda je strahovala od toga da će Saulino doći na San Siro i pogledati Jorginha u utakmici s Milanom... "Ako još jednom dotakneš mog dečka po glavi ili staviš svoje prljave ruke na njega, nećeš se morati brinuti zbog njegovih 'odvjetnika' i toga što su zli prema tebi. Trebat ćeš se brinuti zbog mene, kurvo, jer doći ću po tebe", napisala joj je gnjevna Harding. Poruku je objavila sama Saulino u storyju na Instagramu, uz komentar koji sugerira što je izazvalo tako zaslijepljenu reakciju Jorginhove partnerice: "Rogovi su loši za zdravlje". Zatim je govoreći u gostovanju u 'La Zanzara' na Radiju 24, talijanskoj radio postaji, atraktivna Talijanka poznata po svojim vrućim nastupima tvrdila da je imala vezu s nogometašem dok je on bio zaručen za Harding (bivšu glumca Judea Lawa s kojim ima kćer). I sve ponovila... "Napisala mi je nekoliko poruka, očito da me žena uhodi... Bila sam s Jorginhom i ta mi je žena sad zapravo zaprijetila jer je rekla ‘doći ću po tebe‘ i da se trebam čuvati, a mene je nazvala kurvom. Ako je tako, onda je ja mogu nazvati rogonjom, jer ja nisam kurva, a ona je rogonja", izjavila je Talijanka. Jorginho svojedobno i nije krio da je bio sa Saulino, a poznato je i da ju je ostavio javnom porukom. Poznata je i priča kako su se njih dvoje upoznali... Priča, inače, počinje nakon što je prošlo ljeto objavljeno u medijima pikanterije o vrućoj vezi između Saulina i igrača Chelseaja, čije ime tada nije spomenuto. Upravo je engleski tabloid Daily Star objavio intervju s influencericom, aktivnom i na OnlyFansu, u kojem je ispričala sve detalje veze. U razgovoru sa spomenutim tabloidom, 33-godišnja napuljska showgirl djevojka Saulino izjavila je da želi podijeliti svoju priču kako bi upozorila druge žene da se drže podalje od nogometaša "koji varaju i lažu". "Upoznali smo se na zabavi u jednoj vili", rekla je 20. srpnja Paola i nastavila priču o njihovom upoznavanju... "Proveli smo odlično vrijeme zajedno i dosta mi se svidio. Ljubio me odmah pred svima, a nakon toga smo otišli i počeli se seksati u autu, a onda su došli neki prijatelji i stali smo", nastavila je otkrivati Saulino u intervjuu... "Otišli smo potom u diskoteku i napili se. Za vrijeme večere htio mi je ostaviti svoj broj i to je i učinio. Govorio mi je ‘daj još jednu golu fotografiju‘ i ‘posljednju‘ i ta igra mi se svidjela. Onda bi mu ja poslala jednu vruću fotografiju koju bi on vidio kada se probudi. A kada me ostavio, tada sam prvi put vidjela njegovo pravo lice. On je loš dečko, lažljivac i spreman je iskoristiti ljude. Iskoristio je mene i varao svoju djevojku. Kakav to čovjek radi?", izjavila je Paula.