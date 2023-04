BITKA GODINE / Prsa o prsa: Paige i Paige u središtu neviđenog 'obračuna'; 'Nisam za skidanje'; 'O, ja jesam itekako, ne samo za skidanje'

Britanski tabloid The Sun odlučio ih je sučeliti u epskom okršaju, "bitki godine" prsa o prsa, u tekstu pod naslovom - "Usporedba stilova života Paige Spiranac i Paige VanZant, od sporta do bogatstva, pratitelja na Instagramu i prezira prema siteu OnlyFans". Paige Spiranac (30) Amerikanka je koja prezime vuče s ovih naših napaćenih prostora. Ona je bivša golferica koja se posvetila nekim drugim stvarima u životu, dok se Paige VanZant (29) također odmakla od sporta i posvetila društvenim mrežama i OnlyFansu. Spiranac ne voli OnlyFans, dok ga VanZant obožava i itekako koristi za zaradu. I Paige Spiranac i Paige VanZant osigurale su veliku bazu obožavatelja na društvenim mrežama zahvaljujući svojim sportskim sposobnostima i zadivljujućem izgledu. Na Instagramu jako privlače pažnju - dijele svoj stil života s milijunima pratitelja. Paige Spiranac, pritom, nije toliko provokativna, dok je Paige VanZant puno provokativnija... Spiranac koristi svoju platformu za dijeljenje savjeta o golfu, kao i fotografija u bikiniju i glamuroznih fotografija, dok VanZant ima iznimno popularan račun OnlyFans, gdje svojim pretplatnicima dijeli raskošniji sadržaj. Ali, kako se ljepotice mogu usporediti uopće u ovom "battleu"? Instagram je bio vrlo ljubazan prema VanZantu i Spirancu i seksi djevojke su imale priliku izgraditi svoj brend i bankovne bilance putem njega i to su učinile. Samo, svatko pritom imaju svoj put. VanZant se može pohvaliti s nevjerojatnih 3,2 milijuna fanova na društvenim mrežama, dok je Spiranac u prednosti s 3,7 milijuna pratitelja. To im je omogućilo da postanu ambasadori robne marke, a Spiranac je sklopila ugovor s kladionicom PointsBet i podijelila plaćene suradnje s raznim golf tvrtkama. VanZant nedavno je prodala svoju seksi čestitku za vrtoglavih 10,700 funti... Društvene platforme koriste različito, VanZant postavlja fotografije sa suprugom Austinom Vanderfordom u eksplicitnim pozama, ali oboje su stekli nevjerojatno bogatstvo... Vjeruje se da VanZant vrijedi oko 2 milijuna funti, dok je Spiranac zaradila oko 2,4 milijuna funti. Iako nije za svakoga, VanZant je u potpunosti prihvatila OnlyFans "briju" i objavljuje puno toga. Bivša UFC borkinja je vidjela kako joj popularnost na platformi raste - postigla je više od milijun lajkova za neke rizične sadržaje, uključujući seksi fotografije i pogled iza kulisa njezinog svakodnevnog života... Sa 9,99 dolara mjesečno (8,03 funte), ona, bez sumnje, zarađuje jako dobro. Spiranac je prezrela OnlyFans da i otvorila vlastitu sličnu web stranicu pod nazivom OnlyPaige. "Nisam bila protiv i nisam protiv OnlyFansa kao takvog, ali jednostavno nisu imali ono što sam željela, htjela sam vam donijeti što više vrijednosti i ponuditi nešto što će vam koristiti u životu", otkrila je svojedobno. "I umm, da, to je jednostavno najbolja opcija koju možete dobiti za svoj novac", dodala je Spiranac. Ne samo da Spiranac dijeli neke glamurozne fotografije, ona također nudi savjete za golf, tehnike za poboljšanje vašeg zamaha, kao i komentare o samoj igri. No, potvrdila je da se "nikada" ne bi razgolitila. Izjavila je: "Nemam protiv nikog ništa tko to radi, tko se skida i pokazuje, ali ja se ne osjećam ugodno da se skidam pred svima i nisam za to. A također, to možete dobiti besplatno na internetu, kad god želite. Stoga sam željela pružiti veću vrijednost pa sam se stvarno usredotočila na upute za golf, što je nešto u čemu sam stvarno dobra i nešto što volim raditi. I da, tamo ima vrlo seksi slika, seksi stvari koje sam stavila. Ali nema golotinje." Budući da su njihovi podvizi na društvenim mrežama zasjenili njihovu sportsku snagu i vrijednost u potpunosti, lako je zaboraviti da su bili talentirani u svojim sportovima. VanZant je pobijedila u osam od njezinih 13 UFC borbi, prije nego što je raskinula s organizacijom nakon isteka istog. Zatim se pridružila Bare Knuckle Fighting Championshipu - s organizacijom je sklopila ugovor vrijedan više milijuna funti i nedavno je potpisala produljenje tog ugovora. “Bila sam u UFC-u šest godina plaćena 40.000 dolara (za nastup) i 40.000 dolara (za pobjedu), a sada dobivam deset puta više radeći ono što volim. I nemam problem s provokativnim fotkama i skidanjem”, otkrila je. "Dakle, očito je da ne idem nigdje. Jako sam sretna što se ovdje borim i uzbuđena sam što ću se boriti za vas dragi navijači." Iako je Spiranac bila talentirana na golf stazi na juniorskoj i fakultetskoj razini, profesionalna karijera joj je izmakla, iako to nadoknađuje izgradnjom svog poslovnog carstva. Godine 2016. natjecala se na svom prvom LPGA kvalifikacijskom turniru, ali nije dobila dozvolu za igranje na profesionalnom krugu. I Špiranac i VanZant se slažu u jednom. Jednake plaće za muškarce i žene u svojim sportovima. VanZant je bio vrlo glasna o razlikama u plaćama u MMA-u. “Trebalo bi nas gledati kao jednake. Istina je da su žene manje plaćene od muškaraca", kazala je za CNN. "U ovom trenutku, to je više od, 'Želim biti plaćena isto kao i muškarac.' Svi mi borci moramo dobiti ono što zaslužujemo, i ja to iskreno mislim. Samo sam želio vidjeti svoju pravu vrijednost." Sama Spiranac je kritizirala svoj sport da njime "dominiraju muškarci". Ona također želi da golf bude napredniji i inkluzivniji.