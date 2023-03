'SVI SMO MI LJUDI' / Prozvali ga zbog veze s deset godina starijom: Skinuo je majicu pa u njenom društvu mamio poglede prolaznika

Italija ima novi zvjezdani par, a to su tenisač Matteo Berrettini i voditeljica Melissa Satta. Talijan je nekad bio šesti danas tenisač svijeta, a danas je 23., a mnogi njegov pad pripisuju vezi s deset godina starijom fatalnom Melissom. On im je odlučio odgovoriti: "Kao i svi mladi ljudi, tako sam i ja u vezi. To što imam pad u karijeri je normalna stvar, svi smo mi ljudi. Ne smetaju mi kritike raznih hejtera, već onih ljudi koji se razumiju u tenis, ne razumijem njihove motive. Isti sam kao što sam bio, tenis mi je prioritet. Jednostavno, nismo roboti, loši rezultati se događaju", poručio im je 26-godišnjak. Par je trenutno u Miamiju, a fotografi su ih ulovi dok su trčali ulicama oskudno odjeveni.