Francuski napadač Karim Benzema objavio je fotografiju iz aviona, međutim nakon komentara koji su se pojavili ispod ubrzo ju je izbrisao. Naime, mnogi su primijetili neobičan detalj- palac ženske noge koja je bila smještena na njegovo međunožje.

Misteriozna ženska osoba fotografijrala je Benzemu dok je spavao, a nesvjestan što se nalazi na njoj, javno ju je objavio. Iako je ju ubrzo odlučio ukloniti bilo je prekasno jer se već počela širiti društvenim mrežama.

Iza Benzeme je, inače, najbolja sezona u karijeru. U 46 nastupa u svim natjecanjima dao je 44 gola i namjestio ih još 15. Tako je pomogao madridskom Realu da dođu do naslova španjolskog prvaka i 14. trofeja u Ligi prvaka.

Zbog svega toga Benzema je glavni kandidat za ovogodišnju Zlatnu loptu.

"Teško mi je Benzemu smatrati samo centarforom, jer u stvarnosti je on fenomenalan igrač koji igra u napadu. On nije samo strijelac, već i asistent. On je kompletan igrač i jako je važan za nas, On je vrhunski igrač i mislim da je trenutno najbolji na svijetu. Smatram da je Karim postao vođa kada je Ronaldo otišao", rekao je nedavno trener Reala Carlo Ancelotti kada je odgovarao na pitanje koja je Benzemina tajna.

"Ronaldo je bio igrač koji je zabijao 50 golova po sezoni i bez njega je Real Madrid imao velikih problema u postizanju pogodaka. Benzema je preuzeo tu odgovornost i postao još važniji za momčad."

"On je vođa ove momčadi, ali ne i jedini. Uspjeli smo izgraditi snažan duh u ekipi i to se vidi po utakmicama koje igramo. Oni su tu jedni za druge i to je ključ uspjeha", poručio je Ancelotti.