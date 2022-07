Bivši čelnik Dinama, a sada bjegunac od hrvatskog pravosuđa, Zdravko Mamić dao je veliki intervju srpskom portalu Sportal-rs. Govorio je o velikim Dinamovim transferima, o stanju u hrvatskom nogometu, kao i u srpskom, ali je dio razgovora bio o ponajboljem veznjaku svijeta, kapetanu hrvatske nogometne reprezentacije, Luki Modriću.

Posebno je upečatljiv dio u kojem Mamić govori o transferu Modrića u Tottenham, odnosno, zašto je baš odabrao taj klub, a ne nekoga od ostalih te kako je Luka vrlo burno reagirao zbog toga što mu je blokirao transfere.

'Da je imao nož 'zaklao' bi me'

"Kada sam obavijestio Luku Modrića da ne može u Newcastle, i u neke druge klubove, da je imao nož, 'zaklao' bi me. I on to piše u svojoj knjizi. Da mi je to zamjerio, da nije htio pogledati ni mene ni mog brata. A ja sam htio, da pored financijskog, i njegov sportski put bude pravi. Konačno, moj sin ga je prodao u Tottenham, jedan od najvećih klubova na svijetu. Iz Tottenhama ga je prodao u Real. I onda kada ga je prodao u Real i izgradio karijeru, a uzeli smo ga s 14 godina kao ratnog izbjeglicu, on je udario pedalu mom sinu, koji ga više ne zastupa. Inače, silno sam ponosan na Modrićevu karijeru. On je neponovljiva osoba, kada je u pitanju predanost sportu i sve ove velike rezultate je zaslužio", rekao je Mamić za Sportal.

Podsjetimo, Mamić je pravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja novca iz Dinama. Nalazi se u Bosni i Hercegovini, gdje je u pobjegao u lipnju 2018. uoči izricanja prvostupanjske presude.