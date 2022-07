MAŠTOVITI DJEČAK / Prevario djevojku za kojom luduju svi živi, a sada mu se smije cijeli svijet: Je li ovo najgora tetovaža ikada?

Tyler Herro odigrao je sjajnu regularnu sezonu u NBA ligi, ali je u playoffu značajno podbacio. Mnogi su se pitali što se događa s mladim bekom Miami Heata, a on je očito imao privatnih problema. Našao se u centru zbivanja nakon što se saznalo da je prevario svoju djevojku, prekrasnu Katyu Elise Henry. Da stvar bude gora, atraktivna manekenka i košarkaš prošle su godine svijetu predstavili svoju kćerkicu. Ona je na Instagramu poslala simboličnu poruku: "Ako prevariš nekoga tko je spreman napraviti sve za tebe, onda si ustvari prevario sebe", napisala je ljepotica. Također, s Instagrama je izbrisala sve fotografije na kojoj su ona i Herro. Prekrasna Katya radi kao fitnes trenerica te ju na Instagramu prati gotovo osam milijuna ljudi. Ona se na društvenim mrežama često hvali svojom zavidnom figurom, a teško nam se sjetiti manekenke s boljom guzom od prekrasne Katye. Sada je Herro ponovno u centru događanja, nakon što su procurile fotografije s treninga, na kojima se vide nove tetovaže mlade zvijezde Miami Heata. Na prsa si je tetovirao "No work, no check", u prijevodu, "Nema rada, nema ni plaće", a obožavatelji se žestoko izruguju iz njegove tetovaže. Što vi kažete, sviđa li vam se?