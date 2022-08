UZBURKALA DUHOVE / Prelijepa i uspješna ruska sportašica brani tiranina Putina i Rusiju: 'Jedva čekam vidjet vam facu kad mi budete davali tu medalju'

Uspješna i poznata ruska skijašica Veronika Sergejevna Stepanova podigla je veliku prašinu u svjetskoj javnosti kada je nedugo nakon napada Rusije na Ukrajinu objavila fotografiju s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Ovog je puta žestoko iskritizirala predsjednika Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO-a) Thomasa Bacha, koji je u intervjuu za njemački "Bild" rekao da se niti jedan šampionat neće održati na tlu Rusije. "Dali smo ovakvu preporuku i još je na snazi. Nije trenutak za mijenjanje stava. Također se zalažemo da se ne pozivaju ruski ili bjeloruski sportaši i što se tiče njih nema obilježja, zastava ili boja. Donijeli smo tu odluku i po prvi put u povijesti MOO-a povukli smo medalju koju je predsjednik Putin dobio još 2001. godine", rekao je Bach. Na njegove riječi oštro je reagirala atraktivna Ruskinja Stepanova, koja od početka rata u Ukrajini otvoreno podržava svoju zemlju i predsjednika Putina. "Zašto to radite svi se to pitaju? Obećavam vam gospodine Bach da ću trenirati tri puta napornije i da ćete vi, nitko drugi, uručiti medalju na nekom budućem natjecanju. Ne znam za vas, želim osjetiti to zadovoljstvo, da vam vidim facu dok to radite", poručila je Ruskinja putem svog Instagram profila, prenose njezinu izjavu strani mediji.