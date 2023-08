PODIŽE TEMPERATURU / Prekratku rozu haljinu još je malo podigla te otkrila puno previše: 'Na toj fotografiji izgledam kao MILF'

Paola Saulino (33) je OnlyFans model i glumica koji svim srcem navija za talijanskog prvoligaša Napoli. Njezini ljubimci ove sezone su je razveselili naslovom u Serie A. Paola je nedavno dala hrabro obećanje ako momčad iz Napulja osvoji Ligu prvaka, iznajmit će otvoreni autobus i gola na njemu promarširati gradom. "Napravit ću nešto ludo, a to je nešto si mogu priuštiti, najam autobusa nije najskuplja stvar na svijetu. To mogu napraviti za 3000 eura", otkrila je, no kako je Napoli zaustavljen u četvrtfinalu od Milana, to se nije dogodilo. Velika strast su joj i putovanja s kojih često objavljuje atraktivne fotografije. Ovih dana boravi na Mikonosu gdje joj je zadigla prekratku rozu haljinu i pokazala previše, da bi uz to fotografiju onda napisala: 'Na njoj izgledam kao MILF'