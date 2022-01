OD NJE STAJE DAH / Ona je supruga jednog od najomiljenijih nogometaša i mrzi nogomet, ali njemu to uopće ne smeta

Engleska manekenka Abbey Clancy već je 10 godina u braku s proslavljenim engleskim nogometašem Peterom Crouchom i jedna je od najljepših WAG-sica u svojoj zemlji. Nedavno je u razgovoru za Mirror otkrila tajnu njihovog uspješnog braka - ona ne voli nogomet, a Peteru se to, začudo, jako sviđa. "Vratio bih se kući s utakmice i ona bi odmah promijenila temu. Neovisno jesam li odigrao dobro ili loše, ne razgovara se o tome"; otkrio je Crouch i priznao da ga to jako opušta. Peter je igračku karijeru završio 2019. godine i od tada ponekad odradi posao stručnog komentatora na televiziji te uživa u obiteljskom životu s Abbey, s kojom ima četvero djece. Crouch je jedan od najomiljenijih engleskih nogometaša i poznat je po svojim urnebesnim izjavama, a najpoznatija je vjerojatno on kada ga je novinar pitao što bi bio da nije nogometaš, a on ispalio: "Djevac".