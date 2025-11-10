Nekoć najbrža žena svijeta, a danas jedva silazi niz stube
Potresna snimka Marion Jones otkriva njezinu tešku bitku
Bila je ikona, najbrža žena svijeta čijim su se uspjesima divili milijuni. Danas, Marion Jones (50) vodi potpuno drugačiju bitku, daleko od blještavila stadiona i olimpijskog plamena. Nedavna snimka koju je podijelila na društvenim mrežama šokirala je njezine pratitelje i otkrila surovu stvarnost njezina života, obilježenog teškom bolešću i posljedicama sportske prošlosti.
Na videu se vidi kako se nekadašnja prvakinja s velikim naporom, korak po korak, spušta niz stube, čvrsto se držeći za rukohvat. "Koljena mi vise o koncu, ali još uvijek stojimo", čuje se njezin glas u pozadini. U opisu objave dodala je gorku opasku koja sažima njezin današnji život: "Uvijek pitaju 'Jeste li vi Marion Jones?! Bili ste najbrža žena na svijetu!', a nikad 'Kako su vam koljena?'"
Život nakon slave: Borba s teškom autoimunom bolešću
Problem s koljenima nije samo posljedica iscrpljujuće sportske karijere. Jones je 2020. godine dijagnosticirana rijetka i teška autoimuna bolest, neuromijelitis optika, koja napada središnji živčani sustav, prvenstveno optičke živce i leđnu moždinu. Bolest ju je u jednom trenutku privremeno paralizirala, zbog čega je morala ponovno učiti hodati.
"Bilo je poražavajuće čuti da imam autoimunu bolest. Primljena sam u rehabilitacijski centar kako bih ponovno naučila hodati", izjavila je ranije. Njezina borba je svakodnevna i zahtijeva redovite bolničke tretmane. "Svaki drugi tjedan primam infuzije kako bih stvari držala pod kontrolom, ostala zdrava i jačala", otkrila je u jednom intervjuu.
Unatoč svemu, njezin sportski duh nije slomljen. Prošle je godine, unatoč bolovima i iscrpljujućim terapijama, istrčala maraton u Chicagu. "Prije samo nekoliko godina nisam mogla hodati. Biti tamo, predstavljati ljude iz ove zajednice koji su još uvijek u invalidskim kolicima – to je za mene bila pobjeda", poručila je Jones.
Put od olimpijskog zlata do zatvorske ćelije
Marion Jones je na vrhuncu karijere bila jedna od najvećih sportskih zvijezda na planetu. Na Olimpijskim igrama u Sydneyu 2000. godine ispisala je povijest osvojivši pet medalja – tri zlatne i dvije brončane. Američka javnost ju je obožavala, a sponzorski ugovori donijeli su joj milijune.
Međutim, njezin sportski put naglo je prekinut jednim od najvećih dopinških skandala u povijesti. Godinama se njezino ime povezivalo s laboratorijem BALCO, koji je vrhunskim sportašima distribuirao tada neotkrivene steroide. Iako je dugo i uporno nijekala sve optužbe, u listopadu 2007. godine slomila se pred saveznim istražiteljima. Javno je priznala da je koristila steroide, uključujući i tijekom Igara u Sydneyu, te da je lagala pod prisegom.
Posljedice su bile razorne. Oduzete su joj sve medalje i izbrisani rezultati ostvareni nakon 1. rujna 2000. godine. Zbog laganja saveznim agentima osuđena je na šest mjeseci zatvora. Njezin pad od statusa nacionalne heroine do osramoćene prevarantice bio je brz i brutalan.
