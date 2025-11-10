Nekoć najbrža žena svijeta, a danas jedva silazi niz stube

Bila je ikona, najbrža žena svijeta čijim su se uspjesima divili milijuni. Danas, Marion Jones (50) vodi potpuno drugačiju bitku, daleko od blještavila stadiona i olimpijskog plamena. Nedavna snimka koju je podijelila na društvenim mrežama šokirala je njezine pratitelje i otkrila surovu stvarnost njezina života, obilježenog teškom bolešću i posljedicama sportske prošlosti.

Na videu se vidi kako se nekadašnja prvakinja s velikim naporom, korak po korak, spušta niz stube, čvrsto se držeći za rukohvat. "Koljena mi vise o koncu, ali još uvijek stojimo", čuje se njezin glas u pozadini. U opisu objave dodala je gorku opasku koja sažima njezin današnji život: "Uvijek pitaju 'Jeste li vi Marion Jones?! Bili ste najbrža žena na svijetu!', a nikad 'Kako su vam koljena?'"

Život nakon slave: Borba s teškom autoimunom bolešću

Problem s koljenima nije samo posljedica iscrpljujuće sportske karijere. Jones je 2020. godine dijagnosticirana rijetka i teška autoimuna bolest, neuromijelitis optika, koja napada središnji živčani sustav, prvenstveno optičke živce i leđnu moždinu. Bolest ju je u jednom trenutku privremeno paralizirala, zbog čega je morala ponovno učiti hodati.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Bilo je poražavajuće čuti da imam autoimunu bolest. Primljena sam u rehabilitacijski centar kako bih ponovno naučila hodati", izjavila je ranije. Njezina borba je svakodnevna i zahtijeva redovite bolničke tretmane. "Svaki drugi tjedan primam infuzije kako bih stvari držala pod kontrolom, ostala zdrava i jačala", otkrila je u jednom intervjuu.

Unatoč svemu, njezin sportski duh nije slomljen. Prošle je godine, unatoč bolovima i iscrpljujućim terapijama, istrčala maraton u Chicagu. "Prije samo nekoliko godina nisam mogla hodati. Biti tamo, predstavljati ljude iz ove zajednice koji su još uvijek u invalidskim kolicima – to je za mene bila pobjeda", poručila je Jones.

Put od olimpijskog zlata do zatvorske ćelije

Marion Jones je na vrhuncu karijere bila jedna od najvećih sportskih zvijezda na planetu. Na Olimpijskim igrama u Sydneyu 2000. godine ispisala je povijest osvojivši pet medalja – tri zlatne i dvije brončane. Američka javnost ju je obožavala, a sponzorski ugovori donijeli su joj milijune.

Međutim, njezin sportski put naglo je prekinut jednim od najvećih dopinških skandala u povijesti. Godinama se njezino ime povezivalo s laboratorijem BALCO, koji je vrhunskim sportašima distribuirao tada neotkrivene steroide. Iako je dugo i uporno nijekala sve optužbe, u listopadu 2007. godine slomila se pred saveznim istražiteljima. Javno je priznala da je koristila steroide, uključujući i tijekom Igara u Sydneyu, te da je lagala pod prisegom.

Posljedice su bile razorne. Oduzete su joj sve medalje i izbrisani rezultati ostvareni nakon 1. rujna 2000. godine. Zbog laganja saveznim agentima osuđena je na šest mjeseci zatvora. Njezin pad od statusa nacionalne heroine do osramoćene prevarantice bio je brz i brutalan.

POGLEDAJTE VIDEO: Barca se napokon vraća kući: Svečani i emotivni trenutak pratilo preko 20.000 navijača