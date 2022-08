Nogometaši Hajduka od 18.00 brane 3-1 pobjedu iz prve utakmice 3. pretkola Konferencijske lige protiv Vitorije. Torcida je sinoć, zajedno s prijateljima iz No Name Boysa, kreirala nerede u centru Guimaraesa, a danas su u korteu došli do stadiona.

"Ove noći biti će fešta, jer ova publika je najluđa. Za Hajduka život bi dala, jer Torcida je najvjernija", riječi su pjesme s kojom su torcidaši marširali ulicama grada.

Hajduk će imati jaku podršku protiv Vitorije. Play-off je nadomak hajdučke ruke, ali će se Splićani morati još jedno dobro "potući" na terenu kako bi ostvarili dvomeč protiv Villarreala.