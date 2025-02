Kim Jong Un zabranio emitiranje rivala svojeg omiljenog kluba: Nećete vjerovati koji je razlog

Sjeverna Koreja svakako nije zemlja demokracije i ljudskih prava, ali stanovnici te dalekoistočne zemlje imali su jednaka prava kad se gledaju nogometne utakmice. Barem do sada. Diktator Kim Jong Un veliki je navijač Arsenala pa su njegovi stanovnici dobili tu privilegiju da mogu gledati utakmice Premier lige. No osebujni diktator nedavno je zabranio da se prikazuju utakmice Tottenhama Hotspura, a razlog se ne krije u tome što su to najveći rivali omiljenog mu kluba.

Naime Kim ne dopušta prikazivanje bilo koje utakmice u kojoj sudjeluju južnokorejski nogometaši. I dalje traje napeti odnosi između korejskih susjeda, a netrpeljivost je tolika da sjeverni susjedi ne mogu pogledati južne susjede ni na televiziji.

Tottenham Hotspur stoga je posebno zabranjen klub u Sjevernoj Koreji jer je kapetan kluba iz sjevernog Londona najbolji južnokoreanski igrač Son Heung-min. Nije to ništa čudno za Jong Una i njegov režim koji je još prošle godine zabranio prikazivanje utakmica Wolvesa i Brentforda zbog igrača Hwang Hee-chana i Kim Ji-Soa.

Utakmice tih klubova nisu u potpunosti zabranjene već su prikazivane s odmakom od četiri mjeseca gdje je utakmica skraćena na u 'režiji i montaži režima' na 60 minuta.

Bit će zanimljivo za vidjeti kako će Jong-Un provesti derbi Sjevernog Londona kad njegov voljeni Arsenal bude igrao s progonjenim Spursima. Kim to sigurno neće propustiti, a ako mu se netko od sugrađanina prošverca da 'škicne' malo engleskog nogometa neće mu se dobro pisati.

