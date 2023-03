KAKVE KOMBINACIJE / Najseksi žena svijeta natjerala fanove da prate košarku: 'Do sada mi nije bila draga, ali sada je obožavam'

Paige Spiranac je golferica rođena u američkoj saveznoj državi Kolorado, a zanimljivo, ima i hrvatske korijene. Djed joj se davnih dana doselio u SAD. U izboru Maxima prošle je godine proglašena najseksepilnijom ženom svijeta. Velika je zvijezda i na Instagramu gdje je prati 3,7 milijuna pratitelja. Nedavno je otkrila i hoćemo li ikada imati priliku vidjeti njezine gole fotografije na OnlyPaigeu, stranici gdje objavljuje svoje provokativne fotografije. "Neće biti golotinje i to je s namjerom. Mislim da je bolje kada morate malo maštati i tako ću nastaviti raditi. Mislim da je to dobro i za moju budućnost i školovanje. Nije da zamjeram drugima koji to rade, ali to je moja odluka", otkrila je prekrasna Paige. Atraktivna golferica sada je palicu zamijenila košarkaškom loptom, a fanovi golfa su se zabrinuli: "Paige, zar mijenjaš sport?" Nekima je poboljšala mišljenje: "Košarka mi je do sada nije bila draga, ali sada je obožavam."