Ruski oligarh Roman Abramovič, koji posreduje između Moskve i Kijeva kako bi se zaustavio rat u Ukrajini i dvojica ukrajinskih pregovarača imali su simptome koji upućuju na moguće "trovanje", objavio je u ponedjeljak Wall Street Journal.

Nakon sastanka u ukrajinskome glavnom gradu u ožujku, milijarder i vlasnik engleskog nogometnog kluba Chelseaja i najmanje dvojica visokih dužnosnika u ukrajinskom pregovaračkom timu "razvili su simptome", piše američki list pozivajući se na "osobe upoznate sa situacijom". Crvene oči, suzenje, ljuštenje kože lica i ruku: ti su se simptomi poslije povukli i "nisu u životnoj opasnosti", dodaje list.

Izvori dnevnog lista spomenuli su mogućnost otrovanja i osumnjičili pristaše tvrde linije u Moskvi koji žele, ocjenjuju, sabotirati pregovore o prekidu rata u Ukrajini.

Osoba bliska Romanu Abramoviču ipak je rekla da ne zna tko bi tu skupinu mogao napasti, dodaje Wall Street Journal, napominjući da zapadni stručnjaci nisu mogli utvrditi uzrok simptoma.

Kemijski otrov

List je ipak potvrdio da je ruski oligarh, kojeg smatraju bliskim s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i kojemu su Europska unija i Velika Britanija uvele sankcije nakon ruske invazije na Ukrajinu, počeo putovati na relaciji Moskva - Ukrajina u okviru posredovanja radi zaustavljanja sukoba.

U međuvremenu, počelo se nagađati čime je to mogao biti otrovan ruski oligarh. Navodno je tijekom pregovora konzumirao samo čokoladu i vodu da bi se nekoliko sati kasnije, požalio na bolove u očima i upaljenu kožu koja mu se na licu gulila, a nakratko je i oslijepio.

"Možemo potvrditi da su trojica članova delegacije koja su prisustvovali mirovnim pregovorima između Ukrajine i Rusije u noći između 3. i 4. ožujka imali simptome trovanja kemijskim oružjem. Jedna od žrtava je Roman Abramovič", objavio je istraživački portal Bellingcat.

Britanski Telegraph piše pak kako je najvjerojatnije u pitanju nervni agens sličan sarinu ili novičoku. Također, navode kako se simptomi koji su mu se pojavili mogu povezati tri vrste kemikalija: porfirinima, bicikličkim tvarima ili organofosfatima.

Već viđeno

Organofosfati su skupina kemikalija koja su se tradicionalno koristili kao pesticidi, a prenamijenjeni su u nervne agense od Drugog svjetskog rata, kada je sarin prvi put korišten.

Oni ometaju proizvodnju enzima acetilkolinesteraze, koji je neophodan za pravilno funkcioniranje živčanih stanica. To dovodi do toga da se nervni signali ne mogu provoditi po cijelom tijelu, što uzrokuje poremećaj i stres, a u konačnici i smrt ako je doza dovoljno velika.

Britanski pukovnik Hamish de Bretton-Gordon, inače bivši zapovjednik u NATO-u, smatra da su ove supstance najvjerojatnije korištene kako bi se otrovalo Abramoviča.

"To su najvjerojatnije kemikalije korištene za trovanje Abramovicha. Izgleda kao da je korišten organofosfat. To je modus operandi vrlo sličan operacijama GRU-a (Obavještajna služba Rusije) protiv Aleksandra Litvinenka i Sergeja Skripalja te operacijama FSB-a (Savezna sigurnosna služba Ruske Federacije) protiv Alekseja Navaljnog. Smrdi na Rusiju, no morat ćemo pričekati i vidjeti hoće li se pojaviti ikakav medicinski karton", kazao je za Telegraph.

Kada su u pitanju ostali otrovi vrijedi spomenuti kako porfirini uzorkuju oštećenje jetre i živčanog sistema, dok bicikličke tvari pak uključuju amatoksine, aktivnu tvar u otrovnim gljivama poput zelene pupavke. Osoba otrovana bicikličkim tvarima može umrijeti za nekoliko sati ako je doza dovoljna i imati simptome u rasponu od oštećenja jetre i bubrega do glavobolje, iritacije kože i mučnine.