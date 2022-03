Ruski oligarh Roman Abramovič pati od simptoma sličnim trovanju, objavio je u ponedjljak Wall Street Journal. Simptomi su se pojavili nakon sastanka u Kijevu ranije ovog mjeseca.

Abramovič ovih dana pokušava djelovati kao mirotvorac u ruskom ratu u Ukrajini dok izbjegava sankcije Zapada u Turskoj. Prema pisanju Daily Maila, vlasnik Chelsea FC-a letio je između Istanbula, Moskve i Kijeva kako bi prenio poruke između ruskog predsjednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

No, kada je Putin dobio poruku s navedenim mirovnim uvjetima ukrajinskog predsjednika, ruski despot je navodno buknuo od bijesa.

Spašavanje reputacije

Naime, Abramovič pokušava spasiti svoju reputaciju nakon što su ga Ujedinjeno Kraljevstvo i EU sankcionirali zbog bliskog odnosa s Putinom. Njegova je imovina zamrznuta diljem Britanije i kontinenta te je započeo rasprodaju bogatstva u Londonu kao i nogometnog kluba Chelsea. No, njegove jahte i zrakoplovi, koji vrijede stotine milijuna funti, ostaju izvan granica jer izbjegavaju sankcionirane vode i zračni prostor.

Abramovič definitivno proživljava najteže dane u životu otkako je započela ruska invazija na Ukrajinu. Ovaj oligarh široj svjetskoj javnosti postao je poznat kada je 2003. kupio londonski Chelsea. od tada pa do danas, Chelsea je osvojio pet naslova engleskog prvaka, dvije Lige prvaka, dvije Europske lige, pet FA kupova, tri Liga kupa, klupsko Svjetsko prvenstvo, Uefin Superkup. Prije toga, Chelsea je imao jedan naslov prvaka Engleske. Aktualni su prvaci Europe. A sada će ostati bez svoje najdraže igračke.

Prodaja kluba

"Kao što sam već rekao, uvijek sam donosio odluke u najboljem interesu kluba. Stoga sam u trenutnoj situaciji donio odluku o prodaji Kluba, jer smatram da je to u najboljem interesu Kluba, navijača, zaposlenika, kao i sponzora i partnera Kluba. Prodaja Kluba neće biti brza, već će slijediti propisani postupak. Neću tražiti otplatu bilo kakvih kredita. Za mene se nikada nije radilo o poslu niti o novcu, već o čistoj strasti prema igri i klubu. Štoviše, zadužio sam svoj tim da osnuje dobrotvornu zakladu u koju će se donirati sav neto prihod od prodaje. Zaklada će biti za dobrobit svih žrtava rata u Ukrajini. To uključuje osiguravanje ključnih sredstava za hitne i neposredne potrebe žrtava, kao i potporu dugoročnom radu na oporavku. Molim vas da znate da je ovo bila nevjerojatno teška odluka i da me boli što se rastajem od Kluba na ovaj način. Međutim, vjerujem da je to u najboljem interesu kluba”, priopćio je početkom mjeseca.

Nagovarao Modrića da dođe

Ruski milijarder htio je, inače, 2011. uvjeriti Luku Modrića da prijeđe iz Tottenhama u Chelsea, pa ga je jednom prilikom i doveo na svoj luksuzni brod u namjeri da ostvari svoj naum. Modrić je u biografiji detaljnije opisao dolazak na jahtu:

"Bilo je veoma uzbudljivo. Oko 20 ljudi koji su bili članovi osiguranja su nas dočekali na jahti. Sve je bilo brzo i dobro organizirano. Nakon što smo ugodno sjeli za jedan od luksuznih stolova došao je Abramovič", prisjeća se, a potom je Rus započeo:

"Znamo da si kvalitetan igrač. Želio bih te dovesti u Chelsea. Misliš da će se Tottenham odupirati transferu? Hoće li se boriti za tvoj ostanak?"

"Mislim da će pregovori biti teški", poručio mu je Luka koji je na jahtu stigao u pratnji supruge Vanje i tima menadžera. Nakon razgovora, Abramovič je ponudio Luki da ostanu na jahti te se podruže i plivaju, ali je hrvatski nogometaš ubrzo napustio jahtu.

"Da vam budem iskren, nisam nikad mislio da će se to dogoditi. Bilo je jako teško da će me Tottenham prodati u Chelsea koji je njihov rival iz istog grada. Bilo je lijepo da su me željeli kupiti jer je to bio znak da igram dobro, ali nije se dogodilo jer me Tottenham jednostavno nije htio prodati", rekao je pak Modrić o ovom sastanku u razgovoru za FourFourTwo prije nekoliko godina.

"Bila je to ogromna jahta. Bio je to lijep trenutak. Razgovarali smo i on je jedna zbilja ugodna osoba. Upoznao sam ga prvi put tad, ali više se nismo vidjeli. Svi znaju da je Levy (vlasnik Tottenhama op.a.) tvrd pregovarač. Kao igrač nekad ne možete razumjeti kad vas ne žele pustiti da odete, ali on je samo gledao što je najbolje za interese kluba", rekao je tada Modrić.

Put do bogatstva

Nedavno smo pisali i kako se Abramović obogatio. Svoj put prema bogatstvu krenuo s 22 godine kada je osnovao tvrtku za prodaju igračaka i proizvodnju počeo u svom stanu. Igračke su prvo prodavali u hotelima, zatim na stanicama metroa i, konačno, u robnim kućama. S vremenom su se Ujut proizvodi mogli naći diljem Rusije. Dok je prosječna mjesečna plaća u zemlji iznosila od 100 do 200 rubalja, Abramovič je zarađivao između 3000 i 4000 rubalja mjesečno. Nekoliko godina kasnije se povukao s tržišta i prebacio na ugljikovodike, točnije na naftni biznis.

Sporna kupovina naftne kompanije

Abramovič se silno obogatio 1995. godine kada je na namještenoj dražbi od ruske vlade kupio Sibnjeft. Vlasnik Chelseaja platio je tvrtku 250 milijuna američkih dolara, a ruska vlada je 2005. godine istu korporaciju od njega kupila za 13 milijardi dolara.

Juri Skuratov, bivši državni odvjetnik Ruske Federacije, pričao je o detaljima prodaje Sibnjefta.

"To je bila prijevara. Oni koji su bili uključeni u privatizaciju, oformili su jednu zločinačku skupinu koja je omogućila Abramoviču i Berezovskom da prevare državu te tvrtku kupe po nerealno niskoj cijeni", izjavio je svojevremeno bivši državni odvjetnik.

Unatoč silnom bogatstvu, Abramovič se sada nalazi u teškoj i gotob'v bezizlaznoj situaciji zbog čega i požuruje mirovne pregovore, čime se, čini se nekima zamjerio. Prema najnovijim informacijama Abramovič i ukrajinski pregovarači se oporavljaju i životi im nisu ugroženi.