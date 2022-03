Ruski milijarder i još uvijek vlasnik Chelseaja (klub je stavljen na prodaju, postoje zainteresirani) Roman Abramovič u fokusu je svjetskih medija.

Abramovič je bio među nekolicinom bogatih Rusa koji su prošloga tjedna dodani na crnu listu EU-a, a vlade zemalja članica Europske unije posljednjih su dana djelovale kako bi im oduzele jahte i drugu luksuznu imovinu. No, sad kad strani mediji vrte priče iz uspješnog perioda u vođenju londonskog kluba, odlučili smo se prisjetiti jedne vezane za našeg Luku Modrića...

Roman u lovu na Luku

Roman Abramovič 2011. htio je uvjeriti Luku da prijeđe iz Tottenhama u Chelsea, pa ga je jednom prilikom i doveo na svoj luksuzni brod u namjeri da ostvari svoj naum. Dijelove prenosimo iz biografije Luke Modrića...

"Još prije Tottenhama činilo se da ću iz Dinama prvo otići na Stamford Bridge. Ovo je sad bila potvrda da me u Chelseaju doista cijene. Bio sam spreman na razgovor, no onda se sve počelo odvijati kao u filmovima", stoji u poglavlju pod nazivom nemirno more i bračna luka...

Iz Zadra do Cannesa

Privatni mlažnjak, kombi sa zatamnjenim staklima, gliser i luksuzna jahta. Ima Roman mnogo prijevoznih sredstava od onih s kojima se Luka Modrić služio u ljeto 2011. Luka, koji je tada igrao za Tottenham Hotspur, zapravo je želio uživati ​​u svom ljetnom odmoru kod kuće kada se odjednom osjećao kao da je u holivudskom filmu...

"Iz Zadra smo privatnim avionom Vanja i ja odletjeli u Cannes, gdje su nas čekali moji menadžeri. Od tamo smo kombijem tamnih stakala prevezeni do Nice. Odmor mi, tako, nije dugo trajao", prisjetio se Modrić u svojoj autobiografiji iz 2020. godine.

Chelsea je bio jako zainteresiran za veznjaka i izvukao je sve u pokušaju da potpiše tada 25-godišnjaka. Modri ​​su ga tražili još 2008. godine kada je Modrić napustio zagrebački Dinamo, ali je odabrao Tottenham. Roman Abramovič nije želio dopustiti drugi neuspjeh - i zato se osobno uključio u nagovaranje najboljeg hrvatskog nogometaša koji je oduševljavao na travnjacima elitne Premier lige...

Sve se dogodilo brzinom munje

“Sve se dogodilo brzinom munje”, osvrnuo se Modrić u biografiji. Nakon što je njega i njegovu suprugu Vanju privatni avion dovezao iz Hrvatske u Cannes, tamnim kombijem otišli su u Nicu.

"Tamo nas je pokupilo osiguranje Romana Abramoviča", otkrio je Modrić...

"Odveli su nas na gliser i to nas je odvelo do jahte vlasnika Chelseaja”, dodao je.

Abramovič Modriću: 'Volio bih te dovesti u Chelsea'

Abramovič posjeduje tri ogromna broda - i to je također ostavilo veliki dojam na Luku Modrića.

"Sve je bilo jako uzbudljivo", priznao je nakon što ga je dočekalo 20-ak zaštitara na divovskom brodu.

"Sve je, isto tako, prošlo brzo i bilo je jako dobro organizirano", začudio se Modrić. A onda je, kao u filmu, Abramovič nastupio. Zajedno sa suprugom i sinom pojavio se na luksuznoj palubi i pozdravio Modrića…

"Romana Abramoviča samo sam jednom vidio prije ovog susreta. Bio sam na utakmici Chelseaja i Atletico Madrida u loži na Stamford Bridgeu, koja se nalazila uz njegov boks. Tu smo se upoznali i pozdravili. I na ovome susretu na Azurnoj obali ostavio je na mene jedan dojam opuštenog, jednako tajanstvenog lika. Nije puno okolišao nego je krenuo direktno. Bio sam fasciniran diskretnim nestankom svih tih zaštitara kada je stigao. Očito su bili dobro uvježbani, sa savršenim tajmingom", prisjeća se Luka…

Abramovič tepao Luki

Abramovič je tepao Luki, iz njegovih usta ispadali su bomboni...

"Znamo kako ste kvalitetan igrač. Želio bih vas dovesti u Chelsea", kazao mu je Rus koji je iz Engleske otišao početkom ožujka 2022. zbog sukoba u Ukrajini i njegove povezanosti s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, te ga je sankcionirala britanska vlada i kao rezultat toga tada plave stavili na prodaju.

Sam Modrić je već dokumentirao svoju tadašnju veliku temeljnu želju za promjenom, ali je i dalje postojao veliki problem. Šef Tottenhama Daniel Levy nije htio za takvo što niti čuti…

"Mislite li da će Tottenham odbiti moj potez, što mislite hoće li se odupirati i koliko? Hoće li se boriti za vas?" upitao je Abramovič svog gosta. "Očekujem da će pregovori biti teški", odgovorio je Modrić, budući da Chelsea i Spursi nisu imali najbolji odnos kao londonski suparnici.

Luka u biografiji dodaje kako je imao istu želju, kako je htio promijeniti sredinu, htio je otići u neki ambiciozniji klub.

"Nakon 20 minuta Abramovič i njegova supruga su se povukli, nakon što smo popili piće. On je predložio da se malo opustimo i odemo na kupanje, ali smo ljubazno odbili", prisjetio se Modrić.

Daniel Levy nije bio oduševljen

Ekskurzija u svijet superbogataša trajala je manje od sat i pol, a onda su se Modrić i njegova supruga vratili na kopno. "Vanja i ja smo bili impresionirani susretom", priznao je Modrić.

Kao što se sumnjalo, šef Tottenhama Daniel Levy nije bio baš oduševljen Modrićevom idejom da iz kluba napusti Chelsea. Zvijezda Spursa javno je najavila da želi napraviti novi korak u karijeri, no Tottenham je odbio sve ponude Bluesa.

Godinu dana kasnije Modrić je ipak napustio White Hart Lane i zaputio se u Madrid, gdje je postao ikona Reala i jedan od najboljih svjetskih nogometaša, ali ne samo to, nego i najbolji, osvajač Zlatne lopte 2018. No, nastala je bila opća frka kad je Luka engleskim novinarima priopćio da želi napustiti Spurse, prije nego što je ispisao povijest u Realu. Levy je odmah javno kazao kako nema šanse da pusti Luku. Levy je Modriću rekao u jednom napetom razgovoru kako nema šanse da ga pusti iz Tottenhama i zamjerio mu je što je javno rekao da želi otići.

Teški dani, ali i sunce na kraju

Uslijedili su teški dani za njega, mediji su se svakodnevno bavili njegovim statusom. Navijači su mu zamjerali isto što želi napustiti klub. Na kraju se sve dobro završilo za njega, a kad se danas pita Luku za Levyja, on ističe kako se radi o dobrom predsjedniku koji gleda samo interes kluba.