Nogometaši Real Madrida prošle su nedjelje pretrpjeli jedan od najtežih poraza nakon što su u 249. El Clasicu izgubili 0:4 od Barcelone na svom Santiago Bernabeuu. Dvaput je Realovu mrežu zatresao Pierre-Emerick Aubameyang (29, 53), a po jednom Ronald Araujo (38) i Ferran Torres (47).

Real Madrid nakon ovog poraza i dalje vodi na tablici La Lige sa 66 bodova, devet više od drugoplasirane Seville koja je u nedjelju pred svojim navijačima samo remizirala s Real Sociedadom (0-0). Barcelona se pobjedom u El Clasicu, svojom petom prvenstvenom u nizu, probila na treće mjesto s 54 boda uz utakmicu manje od vodećeg dvojca.

Nakon reprezentativne stanke Barcelona će 4. travnja na svom Camp Nou ugostiti Sevillu, a pobjedom u tom dvoboju Katalonci bi se probili na drugo mjesto.

Za komentar neočekivano teškog poraza Reala u El Clasicu nazvali smo Predraga Mijatovića, legendarnog crnogorskog napadača koji je najsjajnije trenutke igračke karijere proveo u Real Madridu, bio je i sportski direktor Kraljevskog kluba te je stručnjak za španjolski nogomet.

'Možda to ni nije tako loše'

"Neočekivano težak poraz, pogotovo način na koji se dogodio. A opet s druge strane svaka momčad ima pravo na jedan loš dan, samo što je problem što je taj loš dan baš došao protiv Barcelone koji je najveći rival", rekao nam je Mijatović na početku pa objasnio zašto bi ovaj debakl zapravo mogao koristiti Realu:

"To je bio baš težak poraz, a opet s druge strane možda nije loše da se dogodio baš sada prije važnih utakmica u završnici prvenstva i četvrtfinala Lige prvaka. Mislim da je Real Madrid nakon eliminacije PSG-a mislio da je sve gotovo, lagano i možda nije loše što se dogodilo to što se dogodilo da se spuste strasti i da se sezona privede kraju na najbolji mogući način."

Kapetan hrvatske reprezentacije i jedan od najvažnijih igrača Reala Luka Modrić odigrao je cijelu utakmicu za Madriđane, ali ovo nije bila njegova večer za pamćenje, baš kao ni cijele Ancelottijeve momčadi.

Trener Reala postavio je Modrića u napad umjesto ozlijeđenog Karima Benzeme, na poziciju "lažne devetke", no bio je to neuspjeli eksperiment zbog kojega se nakon utakmice našao na velikom udaru kritika.

"Carlo Ancelotti je nekako, čini mi se, loše pripremio ovu utakmicu. Odlučio se na neke stvari koje su bile dosta rizične, tako da je i sam nakon utakmice rekao da je kriv. Iako, ja mislim da su krivci i igrači."

"Što se konkretno Modrićeve pozicije tiče, to je bila greška jer Luka otkad je došao u Madrid pa do ove utakmice uvijek igrao na poziciji veznog igrača i igrao fenomenalan pa je vjerojatno i on bio malo iznenađen. To su situacije koje se događaju kada trener odluči napraviti nešto pa shvati da je pogriješio. Odsustvo Benzeme je jako veliki hendikep za Real, s obzirom na to da daje najviše golova i u odličnoj je formi. Njegov izostanak sigurno je utjecao na to da Real nije bio onakav kakav je znao biti", prokomentirao je Mijatović pa na kraju pokušao objasniti što je Ancelotti uopće htio postići s Modrićem u napadu:

"Pretpostavljam da se u nedostatku Benzeme i malo povjerenja koje ima u ostale napadače, Jovića, Mariana pa čak i Hazarda, odlučio na tu varijantu kako bi iskoristio Lukinu kreativnost i da između linija Luka napravi potez-dva i iskoristi brzinu Viniciusa i Rodryga."

"Pretpostavljam da je to bila ideja. Međutim, Barcelona je to jako dobro zatvorila i Madrid je bio potpuno odsječen u napadu", zaključio je Mijatović.