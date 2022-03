Ruski bogataš Roman Abramovič izjavio je prije nekoliko dana kako će prodati aktualnog europskog nogometnog prvaka, londonski Chelsea te je obećao sav novac od prodaje donirati žrtvama rata u Ukrajini. Ruski oligarh zbog sankcija i bliskosti s Putinom mora prodati sve što ima u svom vlasništvu u Velikoj Britaniji

Abramovič je kupio Chelsea prije 19 godina te je u proteklom razdoblju klub sa Stamford Bridgea osvojio dva naslova europskog prvaka (2012, 2021) te po pet naslova prvaka Engleske i pobjednika FA Kupa, dok je u prethodnih 98 godina Chelsea tek jednom bio prvak Engleske te imao tri naslova u FA Kupu.

"U aktualnoj situaciji, odlučio sam prodati klub jer vjerujem kako je to u njegovom najboljem interesu, kako navijača tako i zaposlenika te sponzora", najavio je Abramovič dodavši kako je svojim suradnicima naložio stvaranje humanitarne fondacije kojoj će pripasti sav prihod od prodaje.

Nizozemac Piet de Visser (87), koji je godinama jedan od Abramovičevih najbližih suradnika i Chelseajev savjetnik za transfere sada je biranim riječima govorio o Rusu te ga je prikazao u drugačijem svjetlu.

Veliki udarac

"Ovo je veliki udarac jer je on jako bitan za klub. Ljudi imaju pogrešnu sliku o njemu. Novac ga ne zanima, ima ga dovoljno i moram reći, iako će se naljutiti, da je jako topla osoba. Želim reći tko je zaista Roman Abramovič", izjavio je De Visser za Alegemeen Dagblad i nastavio.

"Roman nikad nije govorio za medije i mnogi ga vide kao jako hladnu osobu. To mi smeta jer on nije takav. Osjećam potrebu stati u njegovu obranu. On je čovjek s velikim srcem, a činjenica da će sav novac od prodaje kluba donirati žrtvama rata u Ukrajini to i pokazuje", rekao je.

De Visser je potom otkrio kako mu je pomogao u najtežim trenucima.

"Imao sam operaciju na srcu i rak jednjaka. Bio sam doslovno mrtav. Nazvao sam Romana da bih mu rekao kako više ne mogu obavljati funkciju skauta kluba i nikad neću zaboraviti što mi je rekao: 'Piet, potpisat ćeš ugovor na 10 ili 20 godina'. Na rubu si smrti i netko ti nudi takav ugovor. Kada čuješ takve stvari to ti da dodatnu snagu. Tijekom oporavka mi je na raspolaganje dao svoj brod i hotel. Mogu slobodno reći da mi je spasio život", otkrio je De Visser.