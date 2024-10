Oglasila se sutkinja optužena za seks-skandal: 'Plakanje, vrištanje i tuga nije ono što ja radim'

Nakon izbijanja skandala u turskom nogometu oglasila se sutkinja Elif Karaarslan (24) kojoj je savez oduzeo licencu zbog zbog, kako tvrde, seksualnog odnosa s delegatom i to u svlačionici.

Elif se morala prisilno umiroviti iz igračke karijere zbog teške ozljede, no vrlo brzo je postala sutkinja. Karijera joj je potrajala tek četiri godine jer joj je savez oduzeo licencu nakon pojavljivanja sporne snimke.

Sada se Turkinja oglasila i odbacila optužbe.

"Ispred mene je dug put, ali ću ga svladati. Plakanje, vrištanje i tuga nije ono što ja radim. Do kraja ću se boriti za sebe. Samo sam jedna od brojnih oštećenih, a nadam se i posljednja", poručila je sutkinja, a oglasio se i delegat:

"Uništena mi je karijera koju sam gradio 30 godina i u kojoj nisam imao mrlju. Moja reputacija u očima obitelji, prijatelja i kolega je uništena."

Kriva umjetna inteligencija?

Ranije jenjezin odvjetnik preko društvenih mreža poručio: "Mrežama kruži montirani video, koji je u cijelosti kreirala umjetna inteligencija s profila treće osobe na društvenim mrežama i nema nikakve veze s mojom klijenticom. Ako proučite video, možete jasno vidjeti da slika na njemu nije jasna i da je ljude u odnosu na njemu spojio kompjuter", piše i nastavlja:

"Ovaj video napravljen je zlonamjerno. Nema veze s onim što se u njemu tvrdi, da je nastao na profilima moje klijentice Elif Karaarslan. Identificirali smo profile na društvenim mrežama koji kreiraju i dijele ovaj uvredljivi i lažni sadržaj te pokrećemo postupke protiv njihovih autora."

Snimka je procurila prije nekoliko dana i stvorila veliki skandal u Turskoj. Karaarslan tvrdi kako to nije ona na snimci, no savez je odmah reagirao. Izbacili su je iz nogometa, kao i delegata. On je Orhan Erdemir (61), dugogodišnji sudac koji je otišao u mirovinu 2004. pa postao delegat. Obnašao je tu dužnost sve do danas.

