Karim Benzema prije nekoliko dana potpuno je zasluženi postao najbolji igrač na svijetu i osvojio Zlatnu loptu, cijenjenu nogometnu nagradu. Benzema je predvodio Real Madrid u pohodu na Ligu prvaka i La Ligu te je postao pravi kapetan i vođa ove momčadi. No, nije to uvijek bilo tako.

Prije desetak godina Benzema je bio mladi, talentirani nogometaš, koji je često svoje slobodno vrijeme provodio u izlascima u društvu svakojakih ljepotica. Uvijek je bio popularan među ženama, a potvrđuje to i činjenica da je na dodjelu Zlatne lopte doveo dvije žene - jednu bivšu i jednu sadašnju djevojku.

Danas je on drugačiji čovjek, promijenio je način života te se najviše posvetio nogometu. No, to nekada nije bio slučaj.

Benzy hit

Sada pomalo davne 2014. godine Benzema je na Instagramu podijelio fotografiju u društvu dvije prekrasne dame, a u opis je stavio: "Ove ku*e vole Benzyja". Iako je koju godinu kasnije izbrisao tu fotografiju, internet ne zaboravlja, pa se posljednjih dana ta objava širi društvenim mrežama.

A sjajni francuski napadač svojevremeno je zaveo i jednu od najpopularnijih i najljepših pjevačica današnjice, Rihannu, s kojom je navodno bio u vezi prije sedam godina. Uhvaćeni su u nekoliko navrata kako se druže u New Yorku, a kasnije je zaveo još jednu ljepoticu - Analiciju Chavez.

Trenutno je u vezi s još jednom ljepoticom, Jordan Ozuno, a na dodjeli nagrada bile su prisutne i dvije žene koje su majke njegove djece.

I ta je priča nevjerojatna - Benz je prvo bio u vezi s Chloe de Launey koja mu je rodila kći Meliju, a potom se malo zabavljao s Corom Gauthier, koja je pak majka njegova sina Ibrahima. Nakon toga se vratio Chloe, ali eto, danas je pak s trećom ženom.