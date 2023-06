BAŠ UŽIVA / Novi zakon joj je omogućio da zaradi milijune: Stigla je u susjedstvo pa počastila provokativnim fotkama s broda

Olivia Dunne je američka studentica koja se bavi gimnastikom. Na naslovnice je došla zbog provokativnog sadržaja koji objavljuje na društvenim mrežama. Na TikToku ju prati čak 7,5 milijuna pratitelja, a na Instagramu više od četiri milijuna. Pravila američkih sveučilišta sve do 2021. nisu dopuštala da sportaši studenti profitiraju od svoje popularnosti, no tada su taj zakon ukinuli. Olivia je itekako dobro to iskoristila, pa se procjenjuje da je do danas zaradila 3,3 milijuna dolara. Ljeto je odlučila iskoristiti za odmor u našem susjedstvu, na talijanskom otoku Carpiju, gdje je obožavatelje počastila provokativnim fotografijama s broda.