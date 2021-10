RING DJEVOJKE / Jedna ima seksualne fantazije, grad grijeha kao stvoren je za njih: 'Volim striptiz, mislim da bismo u tome oboje uživali'

U noći sa subote na nedjelju po hrvatskom vremenu na rasporedu je veliki boksački meč između WBC prvaka Tysona Furyja i izazivača Deontaya Wildera, koji će se održati u Las Vegasu. Bit će to i završni čin trilogije, koja je osvojila mase. No, uz uzbuđenja u ringu, ovaj event u Las Vegasu, svjetskoj boksačkoj meki, sa sobom nosi i određeni glamur koji ne možete dobiti nigdje drugdje.To se može vidjeti na mnogo različitih načina, posebno u dvije djevojke izvan ringa. Njih dvije stalno su uz borce posljednjih dana, kako se borba približava, one su sve više tema pisanja medija. Pa tako jedan od najčitanijih britanskih tabloida The Sun donosi tekst o dvije seksi ring djevojke koje su početkom tjedna došle u grad grijeha. Stephanie Ann Cook manekenka je iz Rockforda u saveznoj američkoj državi Illinois koja trenutno boravi u Vegasu. Manekenstvom se prvi put počela baviti 2007. godine, a od tada je nastavila raditi na brojnim sportskim događajima. Postala je ring djevojka 2009. godine, a zatim su je često koristili za promociju boksačkih događanja Boba Aruma na Top Ranku. Na pitanje tko joj je bio najdraži boksač 2012. godine, rekla je svojedobno obožavateljima Pro Boxinga: "Naravno da volim legendu Muhammada Alija. Bio je toliko inspirativan i još uvijek daje motivaciju u mom životu, omiljen mi je. Dakle, moja omiljena borba je Ali protiv Foremana." Kad su je zamolili da rezimira, dodala je: "Ja sam vrlo prijateljski raspoložena, optimistična, u biti sanjar velikog srca! Potrudit ću se nastaviti ljudski rasti i živjeti punim plućima." Tiana Tuamoheloa također je jedan od modela koji radi na Fury-Wilderu III ovog vikenda u Las Vegasu. Vruća Tiana uživa u putovanjima i sudjelovanju u boksačkim emisijama ESPN -a, ali nije puno puta bila dijelom tako velikog spektakla, kao što je ovaj nadolazećeg vikenda. I u jednom intervjuu davne 2018. godine, Tuamoheloa se otvorila kad su joj postavljena vrlo osobna pitanja. Kad ju je Maxim upitao ima li seksualnih fantazija, rekla mu je: "Volim nastupati ali privatno, volim striptiz. Mislim da je to nešto u čemu bismo oboje uživali." Pitali su je i kakvi muškarci je privlače, odnosno što će primijetiti kod muškarca? "Uživam gledati muškarca koji zna spojiti odjeću i riskirati sa svojim stilom. Volim muškarca samouvjerenog ponašanja." Valja spomenuti kako su njih dvije već prije radile zajedno na boksačkim eventima.