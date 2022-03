BOMBA ZA VOLANOM / Nekad je vozila utrke, a sad je porno zvijezda. Instagram joj je prepun golišavih fotografija

Bivša vozačica "super automobila", prva Australka koja se bavila s ovim sportom Renee Gracie lani je odlučila je napraviti zaokret u karijeri i napustiti profesionalni sport. Otvorila web stranicu na kojoj prodaje svoje porno uratke. Izjavila je da ne žali zbog svoje neočekivane promjene u karijeri, tvrdeći da nije uštedjela ni centa u svojih sedam godina trkačkih utrka, odnosno bavljenja ovim sportom. "To me dovelo u financijski položaj o kojem nikad nisam mogla ni sanjati i stvarno sad uživam. Dobro sam, bez obzira kako me zbog toga zvali. Zarađujem dobar novac i ugodno mi je gdje se nalazim. Iskreno, ovo je najbolja stvar koju sam učinila u životu", rekla je svojvremeno za Daily Telegraph. Treba spomenuti i da joj je Instagram prepun seksi fotografija zbog kojih je već jednom upala u probleme jer joj je zbog eksplicitnog sadržaja prethodni profil blokiran pa je ostala bez 700 tisuća fanova. No, i na novom je nastavila sa starim navikama pa ne sumnjamo da će uskoro nadoknaditi gubitak pratitelja.