NE ŽELI ŠUTJETI / Ne tako davno žestoko se obrušila na slavnu Hrvaticu, sada ju razočarali Srbi: 'Tužno je ovo vidjeti, pogotovo od njih'

Andreea Prisacariu je 22-godišnja rumunjska tenisačica koja je trenutno 398. na WTA ljestvici. Pažnju je više privlačila atraktivnim izgledom. Uglavnom igra ITF turnire, a nedavni Grand Slam Australian Open gledala je ispred televizora. Pamtimo ju po izjavama u prosincu kada je prozvala našu Ivanu Knoll. "Od kada je smisao nogometa jedan par sisa? I nemojte da započnem o izboru odjeće... u zemlji koja ima strogo propisana pravila. Možeš biti seksi i u drugačijim outfitima, to ti obećavam", napisala je tada Andreea. Inače, ova rumunjska tenisačica je velika obožavateljica Novaka Đokovića. "On je veoma jak i čvrst karakter, nevjerojatnog uma. Ne mogu pronaći riječi da ga opišem. Osobno, kad mi je teško, gledam njegove snimke na YouTubeu da mi bude bolje. Ono što mu se dogodilo prošle godine izgledalo mi je kao progonstvo iz našeg sporta. Nije bilo lako, samo on zna kroz što je prošao. Mogu samo zamisliti. Ali da dođete ove godine, pobijedite i pokažete tko je gazda... To je bilo senzacionalno", pričala je u veljači. Sada je Andreea na Twitteru otkrila kako ju je jedan Srbin ipak duboko razočarao uvredama nakon jednog poraza. "Koliko si zaradila kravo. Ti radiš za kriminalce i kladioničare, trebala bi biti u zatvoru", napisao joj je, na što je ona samo komentirala: "Tužno je ovo vidjeti, pogotovo od Srba."