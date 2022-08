Cure detalji navijačkog orgijanja u Guimaraesu. Uhićen je jedan torcidaš zbog napada na novinara, a došlo je do novog sukoba između domaćih White Angelsa i "koalicije" Torcide i njene bratske skupine, No Name Boysa, navijača Benfice. U 50 kilometara udaljeni Guimaraes stigli su navodno i navijači Porta kako bi se obračunali s dugogodišnjim rivalima i Torcidom, prenose navijački siteovi i platforme koji se bave navijačkom supkulturom.

Razbili su navijači Porta nekoliko Torcidinih kombija te su se "pohvalili" ulovom. Na fotografijama i videima koji se dijele na društvenim mrežama vidi se da su iz kombija uzeli nekoliko Torcidinih obilježja, uglavnom šalova i majica. Na kratkom videu može se vidjeti kako jedan "hrabri" huligan Porta stoji na oduzetim navijačim rekvizitima s palicom u rukama.

Neke navijačke stranice pišu kako je bio dogovoren i veliki sukob u Portu između navijača Hajduka i Benfice s jedne, te Portovih navijača s druge strane. Ipak, policija je na vrijeme reagirala i spriječila veći sukob, navode iste stranice.

Nakon utakmice Vitorije i Hajduka, odigrane u srijedu navečer u portugalskom Guimaraesu, policija je ispred stadiona upotrijebila pendreke i gumene metke protiv Hajdukovih navijača, a jedan od njih je i uhićen zbog napada na tv snimatelja.

Ti su incidenti uslijedili nakon izgreda Hajdukovih navijača dan ranije, te utakmice pune tenzija u kojoj je Vitoria pobijedila 1-0. Pobjeda joj nije bila dovoljna za prolazak dalje u Konferencijskoj ligi zbog poraza 1-3 prije tjedan dana u Splitu.

Hajdukovi navijači su nakon izlaska sa stadiona napali tv snimatelje pa je policija upotrijebila pendreke, suzavac i gumene metke, pokazuje snimka portugalske televizije Sport TV.

"Navijač koji je napao izvjestitelja televizije TVI/CNN uhićen je te će u četvrtak biti izveden pred istražnog suca", izvijestio je novinar portugalskog CNN-a.