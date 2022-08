BOJNO POLJE / Portugalski mediji vrište: 'Livaja je provocirao igrače i navijače Vitorije. Provokacije Hrvata i dovele su do sukoba'

Hajduk je u srijedu prošao Vitoriju u 3. pretkolu Konferencijske lige i izborio dvomeč u play-offu protiv moćnog Villarreala. Portugalski mediji popratili su ovu utakmicu, ali ne samo utakmicu nego i sve što se događalo uoči nje, za vrijeme, a vjerujemo da će se pisati i sutra. Utakmica Vitorije i Hajduka u Guimaraesu je prštila nervozom. Portugalske kolege pišu kako je Livaja provocirao igrače Vitorije i kako su hajdukovci čitavo vrijeme provocirali i to je i dovelo do sukoba, prema njima... "Livaja je na kraju utakmice provocirao igrače i navijače Vitorije, izazvao je svađu između igrača Vitorije i Hajduka", piše Maisguimaraes. Ojogo javlja kako su navijači u sektoru za gostujuće ultrase pokazivali dres Benfice, što je provokacija za pristalice Vitorije. "Vitoria je pobijedila, ali Hajduk ide dalje. Na kraju je izbila tučnjava. Borevković je pokušao smiriti bivše suigrače, navijači su bacali stolice, a reagiralo je i osiguranje", napisala je portugalska A Bola. Correio da Manhã navodi: "Završetak utakmice obilježili su kratki trenuci napetosti." Portugalski Record prenosi kako su obje momčadi po završetku susreta sudjelovale u intenzivnoj raspravi u kojoj je došlo i do fizičkog obračuna. S tribina su letjele stolice i drugi predmeti. "Teren je postao bojno polje nakon završetka utakmice između Hajduka i Vitórije. Provokacije hrvatskih igrača razbuktale su vatru i došlo je do sukoba između igrača oba kluba. Uz tunel prema svlačionicama, ponovno je došlo do strke, ne samo između igrača, već i trenera dvaju klubova. Sa sjevernih tribina, ali i sa zapada, letjele su stolice, bilo je kaotično", izvještava Guimaraes Digital. Nogometaši Hajduka plasirali su se u posljednje, 4. pretkolo Konferencijske lige usprkos 0-1 (0-1) porazu od Vitorije u Guimaraesu u uzvratnom susretu 3. pretkola. Kako je prva utakmica u Splitu završila pobjedom Hajduka od 3-1, splitski sastav je prošao dalje s ukupnih 3-2 te će u 4. pretkolu igrati protiv španjolskog Villarreala. Villarreal i Hajduk prvu će utakmicu igrati 18. kolovoza u Španjolskoj, a uzvrat je 25. kolovoza na Poljudu.