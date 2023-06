VELIKA OBITELJ / Natalija je s Jokićem od srednje škole, a u SAD je stigla prije Nikole: Žive u stanu s njegova dva brata

Denver Nuggetsi osvojili su prvi naslov prvaka NBA nakon što su sinoć u petoj utakmici finala pred svojom publikom sa 94-89 pobijedili Miami Heat i slavili u seriji sa 4-1. Denver je do pobjede odveo Nikola Jokić koji je utakmicu završio sa ​​28 koševa i 16 skokova. Nakon što prvi put u tri sezone nije proglašen MVP-jem sezone nagradu, Jokić je umjesto toga pomogao Denveru da osvoji svoj prvi naslov i izabran je za MVP-ja finala. Nuggetsi nikada nisu izgubili više od dva puta u bilo kojoj seriji doigravanja i završili su s deset pobjeda u zadnjih 11 utakmica u postsezoni. Sprski centar naslov je proslavio zajedno sa suprugom Natalijom i kćerkicom Ognjenom. "Mislim da svi koji imamo ženu i djecu trebamo biti sretni s osobama koje imamo pored sebe. Kada imaš normalan život, to te podiže i samo ti pomaže", rekao je ranije Jokić. Tko je Natalija Jokić? Baš kao i Nikola, dolazi iz Sombora, a košarkašem Nuggetsa je još od srednje škole. Zanimljivo, u SAD je stigla prije košarkaša, i to 2013. kako bi igrala odbojku na Sveučilištu Seminole State u Oklahomi. Kada je Jokić stigao u Denver, napustila je Seminole State i prekinula odbojkašku karijeru. Diplomirala je kasnije na Sveučilištu Metropolitan State u Denveru 2018. Od tada zajedno s Jokićem i njegova dva starija brata Nemanjom i Strahinjom živi u trosobnom stanu u Denveru. "Volim Denver kao grad, malo me podsjeća na moj rodni grad u Srbiji jer volim prirodu, planine, rijeke i drveće", pričao je Jokić koji se s Natalijom zaručio u siječnju 2020., dok su se vjenčali 24. listopada iste godine u Somboru. Nepunih godinu dana nakon vjenčanja, Nikola i Natalija postali su roditelji kada su u rujnu 2021. dobili djevojčicu Ognjenu.