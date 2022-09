PRAVA JE ZVIJER / Natalija je nekad bila majušna djevojka, a pretvorila se u 'čudovište': Biceps ima 47 cm, prsa 130 a jedna noga joj je nevjerojatnih 75 cm

Bodybuilderica Natalija Kuznjecova (31) našla se u središtu zanimanja medija zbog svog nevjerojatnog izgleda o kojem maštaju i kojem se dive i brojne njezine muške kolege u ovom sportu. Ova ekstremno nabildana Ruskinja, jedna od najjačih žena svijeta po izgledu, stalno se putem svog Instagram profila "Nataliya Amazonka" hvali svojim izgledom i pokazuje kako trenira, iako neki smatraju kako je njen izgled i mišići pretjeran za jednu ipak ženu. Natalija ovih dana boravi u Crnoj Gori na "Montenegro Open" otvorenom prvenstvu, pa je njena priča zainteresirala regionalnu javnost. Natalija je privukla veliku pozornost u IFBB Pro ligi otkako je dobila svoju Pro karticu. Bodybuilding nije Natalijina jedina strast jer se voli baviti i powerliftingom. Fizička transformacija Kuznjecove tijekom godina dovela je do nevjerojatnog povećanja njene mišićne mase. Također je naširoko cijenjena zbog svoje snage i radne etike, a 31-godišnjakinja je oborila više svjetskih rekorda svojom ludom snagom u mrtvom dizanju i bench pressu, piše Fitnessvolt.com. "Mnoge je impresionirala zbog svoje i fizičke i psihičke snage i upornosti", stoji u pisanju spomenutog medija. Natalija Kuznjecova privlači pažnju svojom najnovijom tjelesnom figurom. Međutim, prije nego što je počela vježbati, bila je slabašna tinejdžerica koja je izgledala potpuno drugačije od masovnog "čudovišta" kakvo je sada. Kuznjecova se bodybuildingom počela baviti sa 14., a i pawerlifting je bio u centru pažnje. Od tada se ova dama koja je imala oko 40 kilograma pretvorila u mišićavog šampiona. Sa visinom od 170 centimetara, ona ima 102 kilograma. Natalijin obujm bicepsa je 47 centimetara, prsa ima 130 cm, bokova 74 cm, a jedne noge 75 cm. Struk joj je širok 70 cm, javlja Bol News. Prije deset godina je upoznala svog sadašnjeg supruga Vladislava. To što on ima manje bicepse od nje, ne smeta ni njemu ni njoj. Oboje ističu da je međusobna i iskrena ljubav ključ njihove zdrave veze.