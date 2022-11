PREVRUĆE / Najzgodnija borkinja pretjeruje s provokativnim objavama, fanovi odševljeni: 'Molim te, daj nam još...'

Amerikanka Paige Vanzant najpopularnija je borkinja na svijetu. No, ona svoju slavu ne duguje nekim uspjesima u ringu ili oktogonu. Borila se u MMA-u, Bare Knuckleu, no nigdje se nije iskazala pa je UFC prije nekog vremena otkazao suradnju s njom. Nedavno je potpisala ugovor s kečerskom organizacijom AEW pa ćemo je, očito gledati i u američkom hrvanju. no, borbe ionako nisu ono od čega zarađuje i po čemu je najviše ljudi zna. Paige je, naime, velika zvijezda na društvenim mrežama. Na Instagramu Paige gotovo svakodnevno oduševljava svoje pratitelje provokativnim fotografijama, a sada se javila novom vrlo provokativnom fotkom uz koju je napisala: "Mogu li ovo objaviti na Twitteru?". Fanovi su joj brzo odgovorili da može i molili je da samo objavljuje još takvih fotki. "Izgleda kao da možeš", odgovorio joj je jedan od njenih fanova a, drugi je dodao: "Sigurno, samo naprijed". Neki su joj pisali da bi takve stvari trebala objavljivati svaki dan. "Molim te, daj nam još", jedan je komentar (ili zahtjev).