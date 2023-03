'BILA SAM JAKO DOBRA' / Najseksi žena svijeta nikako ne može prežaliti jednu stvar: 'To me ubija dandanas, nisam imala tijelo građeno za to'

Paige Spiranac je golferica rođena u američkoj saveznoj državi Kolorado, a zanimljivo, ima i hrvatske korijene. Djed joj se davnih dana doselio u SAD. U izboru Maxima prošle je godine proglašena najseksepilnijom ženom svijeta. Velika je zvijezda i na Instagramu gdje je prati 3,7 milijuna pratitelja. Paige je sada otkrila da je njena sportska karijera mogla poći potpuno drugačijim putem da nije bilo ozljeda. "Oduvijek sam željela biti profesionalna sportašica. Ubija me dandanas što nikad nisam uspjela. Posebno zato što sam bila jako dobra gimnastičarka, no tamo postoje dobna ograničenja. Morate imati 16 u godini Olimpijskih igara, a ja bih imala 18, što je daleko od vrhunca. Također dva puta sam slomila časicu koljena i nisam imala tijelo građeno za to, malo sam viša, morate biti niski i snažni, nemam tip tijela za to". Nakratko se nakon toga bavila tenisom. "Voljela bih da sam ostala u tome jer mislim sam mogla biti bolja tenisačica nego igračica golfa."