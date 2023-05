“Jednostavno nisam imala veliko iskustvo i ne mislim da je to dobro za druge žene pa čak ni muškarce. Očito postoje različite razine toga, uglavnom je to hardcore pornografija s kojom imam problem. Svatko može raditi što hoće, samo ne mislim da donose najbolju odluku za sebe ulazeći u to", zaključila je Lana.